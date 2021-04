Betrüger kennen keine Skrupel. Vor allem auch am Telefon werden Menschen gerne übers Ohr gehauen. Denn Tricksereien sind immer ein Mittel, um an Geld zu kommen. Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Masche.

Klingelt das Telefon und auf dem Display steht eine unbekannte Nummer, ist Vorsicht angebracht. So warnt die Verbraucherzentrale vor einer neuen Betrugsmasche. Mit Verträgen, die angeblich am Telefon abgeschlossen wurden, werden Verbraucher zunehmend unter Druck gesetzt. Hier versuchen unbekannte Anrufer Verbrauchern mit banalen Fragen das Wort "ja" zu entlocken. Ist es ausgesprochen, folgt kurz darauf die Rechnung. So wird den Angerufenen im Nachgang zum Telefonat Vertragsunterlagen und Auftragsbestätigungen zugeschickt, obwohl sie einem Vertrag gar nicht bewusst zugestimmt haben.

Wie läuft die Masche?

Bei den Anrufen versucht eine unbekannte Person den Angerufenen unter einem Vorwand in ein Gespräch zu verwickeln. Manchmal gibt sich der Anrufer als jemand aus, der eine Telefonumfrage durchführt oder einem zum Thema Energiekosten berät, um Geld zu sparen. Betroffene berichten, dass sie am Telefon laut und deutlich "ja" sagen sollten. Dazu stellen die Anrufer zum Beispiel Fragen wie: "Hören Sie mich?". Einige Tage später erhalten die Angerufenen Vertragsunterlagen oder Rechnungen. Der Absender behauptet, die Betroffenen hätten doch am Telefon zugestimmt. Wie Medien berichten, werde im Extremfall das Telefonat so zusammengeschnitten, dass das "ja" an der passenden Stelle gesagt wurde, um einen Vertrag abzuschließen. Betroffenen sind dann gezwungen, angebliche Verträge, die sie nie abgeschlossen hatten, mit großem Aufwand zu widerrufen.

Um dem Unbill aus dem Weg zu gehen, wäre es konsequent, ein "ja" in einem Telefonat einfach zu vermeiden - doch dies ist kaum realistisch. Verbraucher können laut der Verbraucherschützer bei unbekannten Anrufern dennoch wie folgt reagieren: