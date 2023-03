Was bringen Anti-Cellulite-Mittel?

Form schön mit Öko-Test Was bringen Anti-Cellulite-Mittel?

Dellen und Beulen an Oberschenkeln und Po? Für viele Frauen ein Alptraum. Männern ist die Sache meist Schnuppe. Was die Damenwelt aber nicht daran hindert, durch Einreiben mit entsprechenden Produkten, die Hügellandschaft an den Problemzonen glätten zu wollen. Öko-Test verrät, ob Wunder zu erwarten sind.

Eines vorneweg: Cellulite ist keine Krankheit, sondern ein rein kosmetisches Problem, mit der fast jede Frau im Laufe ihres Lebens zu tun hat. Der Techniker Krankenkasse zufolge sind es bis zu 98 Prozent. Die Figur ist dabei ganz egal, auch schlanke Frauen bekommen die sogenannte Orangenhaut. Schuld sind Veränderungen im Fettgewebe der Unterhaut. Sie können sich - begünstigt durch Veranlagung, weibliche Hormone und ein schwaches Bindegewebe - schon bei jungen Frauen ausbilden.

Soweit so beruhigend. Aber dennoch wollen viele Frauen lieber zu den zwei Prozent gehören und einen Körper ohne Dellen und Beulen ihr Eigen nennen. Wenig überraschend, hat die Kosmetikindustrie entsprechende Anti-Cellulite-Mittel in Form von Cremes, Ölen und Lotionen im Angebot, die sichtbar straffen, liften, und formen sollen - und das bereits nach wenigen Anwendungen.

Keine belastbaren Belege für Anti-Cellulite-Wirkung

Öko-Test hat einen kritischen Blick auf 14 der vermeintlichen Wundermittel geworfen, die zu Preisen zwischen 2,48 und 55,99 Euro pro 200 ml zu haben sind. Und muss all jene, die sich von den Mitteln mehr erwarten als einen pflegenden und kurzfristig aufpolsternden Effekt enttäuschen. "Kein Kosmetikprodukt kann uns das Bindegewebe einer 16-Jährigen zurückbringen", so die Tester.

Das Magazin verlangte von allen Herstellern Belege für die Anti-Cellulite-Wirkung. Doch in diesen wurden die Produkte nur im Vergleich zu unbehandelten Körperarealen getestet, nicht aber zu normalen Pflegeprodukten, die im Zweifelsfall deutlich günstiger sind. Die dargestellten Effekte seien minimal und könnten auch auf Hormonschwankungen oder Flüssigkeitszufuhr zurückzuführen sein, so das Fazit.

Schaden können die Anti-Cellulite-Mittel in den meisten Fällen aber auch nicht. Elf von 14 getesteten Produkten wurden zumindest in puncto Inhaltstoffe mit "sehr gut" bewertet. Unter anderem sind dies: "Weleda Birke Cellulite-Öl" (33,90 Euro pro 200 ml, Gesamturteil "gut"), "Alverde Cellulite Körper-Öl Bio-Zitrone Bio-Rosmarin" von DM (9,90 Euro, "gut") "Bella Donna Cellulite Tiefenliquidum von Bärbel Drexel (22,99 Euro, "gut").

Zwei sind "ungenügend"

Bei zwei Produkten hat Öko-Test aber doch deutlich mehr zu kritisieren als die unbelegte Wirkung gegen Orangenhaut, beide sind "ungenügend". Denn im "Body-Slim Körperstraffenden Konzentrat" von Lierac hat das Labor halogenorganische Verbindungen nachgewiesen, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Außerdem PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen können, sowie jede Menge Silikone - Inhaltstoffe, die auch beim "Anti-Cellulite Cryo-Gel von Collistar" für die Note "ungenügend" sorgen.

Abgesehen davon, dass es den gesamten Test hier gratis zu lesen gibt, verraten die Tester obendrein auch noch, was wirklich gegen Cellulite hilft. Zumindest ein bisschen. Wenig überraschend sind dies: gesunde Ernährung und eine ausreichende Wasserzufuhr, Sport und Bewegung sowie Hautpflege und Massagen. Eine professionelle Lymphdrainage etwa kann den Körper beim Abbau von Wasser im Bindegewebeunterstützen und die Cellulite so kurzzeitig optisch lindern.