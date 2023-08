Um die 100 Millionen Girokarten sind in Deutschland im Einsatz. Dazu gesellen sich noch knapp 40 Millionen Kreditkarten, mit denen man an 50.000 Geldautomaten Geld abheben kann. Doch manchmal spuckt der Automat die Karte nicht wieder aus. Was dann?

Trotz zunehmend bargeldloser Zahlung ist der Gang zum Geldautomaten, um an Bares zu kommen, nach wie vor Usus. Gelegenheit dazu bietet sich am Bankschalter, oftmals in Supermärkten oder eben an den mehr als 50.000 Automaten im Land. Bleiben wir bei den Geräten. Diese werden von Giro- und Kreditkarteninhabern nach wie vor am häufigsten zwecks Bargeldversorgung genutzt.

Und meistens geht die Sache glatt - zumindest, wenn der Kontostand eine Abhebung zulässt. In seltenen Fällen jedoch wird die Bankkarte vom Geldautomaten einbehalten. Dies geschieht in der Regel, wenn die Karte gesperrt ist. Eine Sperrung kann verschiedene Ursachen haben. In den meisten Fällen hat der Kunde sie jedoch selbst sperren lassen, weil sie verloren oder verlegt wurde.

Eine Sperre kann auch dann erfolgen, wenn die PIN mehrfach nacheinander falsch eingegeben wurde. Es kann auch sein, dass die Bankkarte abgelaufen ist, weil bereits eine neue Karte ausgegeben wurde. Falls die Karte eingezogen wird, sollten Betroffene umgehend ihre Bank kontaktieren, um das Problem zu klären.

Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen

Mehr zum Thema Das ist zu tun Wenn die EC-Karte weg ist

Ungeachtet dessen, gilt es am Geldautomaten wachsam und schnell zu sein und nicht abgelenkt zu werden. Denn nach wenigen Sekunden schließt sich der Geldausgabeschacht automatisch, auch wenn das Geld noch nicht entnommen wurde. Gleiches gilt für das rechtzeitige Entfernen der Bankkarte, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Für diese Fälle gilt: Ist die Filiale des entsprechenden Kreditinstituts gerade geöffnet, sollten sich Kunden direkt am Schalter melden. Wenn die Filiale des Kreditinstituts geschlossen ist oder die Bankkarte an einem außerhalb gelegenen Geldautomaten eingezogen wird, empfiehlt Bankenverband.de, am nächsten Werktag die Bank zu kontaktieren und das Problem zu schildern.

Um mögliche Unstimmigkeiten nach einem Karteneinzug und auch sonst frühzeitig zu erkennen, sollten Kunden Kontoauszüge sowie Kreditkartenabrechnungen in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Falls unklare Umsätze festgestellt werden, sollte nicht gezögert werden, die kartenausgebenden Bank umgehend darüber zu informieren und die Angelegenheit zu klären.