Sport

Gündogan bereitet Treffer vor: Arsenal und City stürmen Pokal-Halbfinale

Manchester City ringt den Vorjahresmeister Leicester City nieder - nach langem Kampf. Dabei glänzt erneut der wiedergenesene Nationalspieler Gündogan. Auch ein anderer Club mit deutschem Spitzenpersonal ist eine Runde weiter im englischen Ligapokal.

Englands souveräner Spitzenreiter Manchester City und der FC Arsenal haben sich ins Halbfinale des Ligapokals gekämpft. Mit Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Startelf siegte die City-Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola mit 4:3 im Elfmeterschießen bei Leicester City. Nach Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Der Portugiese Bernardo Silva (26.) erzielte nach einem Konter nach Vorlage von Gündogan die Führung für Manchester, Jamie Vardy glich für den Meister von 2016 spät per Elfmeter aus - in der 97. Minute. Im Elfmeterschießen verschossen Vardy und Riyad Mahrez.

Arsenal setzte sich mit 1:0 gegen den Stadtrivalen West Ham United durch. Danny Welbeck gelang der Siegtreffer für Arsenal in der 42. Minute. Die deutschen Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und der verletzte Shkodran Mustafi standen nicht im Arsenal-Kader. Der ehemalige Schalker Sead Kolasinac stand dagegen über die volle Spielzeit auf dem Platz. Der französische Torjäger Olivier Giroud musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Der FC Chelsea mit Nationalspieler Antonio Rüdiger empfängt am Abend AFC Bournemouth. Titelverteidiger Manchester United spielt im letzten Viertelfinale bei Zweitligist Bristol City.

Quelle: n-tv.de