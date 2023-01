Ende 2021 werden Radsport-Star Mark Cavendish und seine Familie Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Drei der Verdächtigen müssen sich nun vor Gericht verantworten, schockierende Details der Tat kommen ans Licht. "Das war kein gewöhnlicher Überfall", sagt der Staatsanwalt.

Den 27. November 2021 werden Radprofi Mark Cavendish und seine Familie wohl nie vergessen. An jenem Samstag brach eine Gruppe Unbekannter in das Haus der Cavendishs ein, bedrohte das Ehepaar und dessen Kinder und entwendete am Ende Gegenstände im Wert von rund 700.000 britischen Pfund.

Die Gruppe der Einbrecher wäre wohl ungeschoren davongekommen, hätte sie nicht einen folgenschweren Fehler begangen. Zu den geklauten Gegenständen gehörte auch das Telefon von Cavendishs Frau Peta. Dieses ließ einer der Verdächtigen jedoch am Tatort zurück. Die Polizei stellte das Gerät sicher, fand Fingerabdrücke und kam den Kriminellen so auf die Schliche.

Insgesamt soll es sich um "vier oder fünf" Einbrecher gehandelt haben, gaben Mark Cavendish und seine Frau später zu Protokoll. Drei von ihnen wurden bisher gefasst. Gegen sie wurde nun das Verfahren vor dem Chelmsford Crown Court eröffnet.

Einbrecher prügeln auf Cavendish ein

Im Rahmen der ersten Anhörung schilderte Staatsanwalt Edward Renvoize, was sich in den dramatischen Stunden in dem Haus in South Essex zugetragen hat. Demnach lag das Paar im Bett, als Peta Cavendish Geräusche im Erdgeschoss hörte. Zunächst vermutete sie, ihr ältester Sohn sei wach geworden und hätte etwas umgestoßen, doch als sie die Treppe runterging, stürmte ihr plötzlich ein Mann mit Sturmhaube entgegen.

"Sie rannte dann die Treppe hoch und rief ihrem Mann zu, er soll wieder ins Schlafzimmer gehen. Mr. Cavendish hat versucht, den Panik-Knopf zu finden. Doch als er ihn hatte, saßen zwei der Angreifer schon auf ihm und haben auf ihn eingeprügelt und ihn aufgefordert, den Alarm wieder auszuschalten", schilderte Staatsanwalt Edward Renvoize die ersten Augenblicke des Überfalls.

"Das war kein gewöhnlicher Überfall"

Anschließend hielt einer der Einbrecher dem Radsport-Star ein Messer an den Hals und drohte, ihn vor seiner Familie zu erstechen. Die Angreifer forderten von Cavendish, dass er seine Luxus-Uhr rausrückt und zudem den Safe öffnet. Danach sei der Sportler "Opfer von weiterer Gewalt" geworden, sagte Renvoize.

Am Ende flohen die Einbrecher mit zwei Luxus-Uhren der Marke Richard Mille, einem leeren Safe, drei Telefonen und einer Louis-Vitton-Tasche. "Das war kein gewöhnlicher Überfall von Gelegenheits-Dieben. Das war eine gut geplante und gut ausgeführte Invasion eines Hauses einer berühmten Person mit der Absicht, hochwertige Gegenstände zu stehlen", stellte der Staatsanwalt fest.