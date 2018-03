Sport

Mannheim und Berlin ziehen mit: Red Bull München löst Halbfinal-Ticket

Red Bull München kann noch immer auf die Titelverteidigung hoffen: Im Viertelfinale der DEL-Playoffs bezwingt der deutsche Meister die Fischtown Pinguins erneut und zieht ins Halbfinale ein. Berlin und Mannheim folgen auf dem Fuß. Nürnberg geht in Führung.

Red Bull München - Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Der deutsche Meister Red Bull München ist der Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen und vorzeitig ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingezogen. Der Hauptrundenprimus bezwang den krassen Außenseiter Fischtown Pinguins Bremerhaven vor heimischer Kulisse 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) und liegt damit nach dem fünften Spiel in der Best-of-Seven-Serie uneinholbar 4:1 in Führung.

Auch wenn sich die Gäste aus dem Norden zunächst vor allem defensiv zur Wehr setzten, dominierte München die Partie durch die Tore Michael Wolf (14.), Jason Jaffray (38.), Markus Lauridsen (44.) sowie des Olympiazweiten Frank Mauer (48.) souverän. Rylan Schwartz (53.) verkürzte noch für Bremerhaven.

Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg 7:6 n. V. (1:2, 3:1, 2:3, 1:0)

Einen Kraftakt für den Halbfinaleinzug benötigen die Eisbären Berlin. Der DEL-Rekordchampion gewann den nervenaufreibenden Krimi gegen die Grizzlys Wolfsburg 7:6 (1:2, 3:1, 2:3, 1:0) erst nach Verlängerung und liegt nach dem fünften Spiel in der Best-of-Seven-Serie ebenfalls uneinholbar 4:1 in Führung.

Für die Grizzlys traf Tyson Mulock (11.), ehe Martin Buchwieser (19.) für Berlin ausglich. Nur zwei Minuten später erhöhten die Gäste durch Robbie Bina, Mulock (24.) baute weiter aus. Doch Berlin schloss durch die Treffer von Nick Petersen (28.) und Buchwieser (30.) erneut auf. Mit den Toren des Olympia-Zweiten Marcel Noebels (35.) und Louis-Marc Aubry (50.) führte Berlin erstmals. Kris Foucault (57.) und Philipp Riefers (58.) brachten die Gäste jedoch zurück ins Spiel, ehe Noebels (59.) abermals traf. Foucault schloss in derselben Minute auf. Jamie MacQueen (63.) erzielte den Siegtreffer.

Adler Mannheim - ERC Ingolstadt 4:3 (2:0, 2:2, 1:0)

Auch die Adler Mannheim haben den Einzug ins Halbfinale der DEL-Playoffs perfekt gemacht. Der siebenmalige deutsche Meister setzte sich 4:3 (2:0, 2:2, 1:0) gegen den ERC Ingolstadt durch und gewann damit die Best-of-Seven-Serie 4:1.

Nachdem Phil Hungerecker (2.) den Gästen die frühe Führung gebracht hatte, erhöhte David Wolf (11.). Brett Olson traf für Ingolstadt (28.) zum Anschluss, ehe der Olympia-Zweite Matthias Plachta (29.) und Mark Stuart (33.) den Vorsprung Mannheims weiter ausbauten. John Laliberte (34., 57.) verkürzte per Doppelpack.

Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Gleichzeitig sind die Nürnberg Ice Tigers mit ihrem ersten Heimsieg in ihrer Playoff-Serie erstmals gegen die Kölner Haie in Führung gegangen. Die Franken gewannen das fünfte Spiel 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) und führen damit 3:2 in der Best-of-Seven-Serie.

Bereits am Sonntag kann Nürnberg das Halbfinale erreichen. Die Hausherren übernahmen die Führung durch die Treffer von Kanadier Dane Fox (8.) und Dave Steckel (10.). T.J. Mulock (29.) schloss für die Gäste auf. Yasin Ehliz (34.) erhöhte erneut, doch Ben Hanowski (16.) verkürzte für Köln.

Quelle: n-tv.de