Das Qualifying zum Großen Preis von Japan ist die nächste Max-Verstappen-Show. Der Weltmeister demütigt die Formel-1-Konkurrenz und holt mit mehr als 0,5 Sekunden Vorsprung die Pole Position. Dahinter gewinnt McLaren den Kampf um Platz zwei - mit einem Neuling als "best of the rest".

Max Verstappen ist wieder ganz der Alte. Der Formel-1-Weltmeister hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Japan gesichert und nimmt im 16. Saisonrennen den 15. Sieg für sein Red-Bull-Team ins Visier. Eine Woche nach dem desaströsen Rennwochenende von Singapur verwies Verstappen im Qualifying in Suzuka die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris auf die Plätze. Für den australischen Rookie ist es der beste Startplatz seiner noch jungen Karriere - der Rückstand auf Platz eins allerdings betrug mehr als eine halbe Sekunde.

Der Niederländer Verstappen distanzierte bei der Fahrt zu seiner 29. Pole Position in der Formel 1 seinen Teamkollegen Sergio Perez, der Fünfter wurde, auf nur einer Runde um 1,5 Sekunden. Eingerahmt wird Perez von den Ferrari von Charles Leclerc auf Rang vier und Singapur-Sieger Carlos Sainz auf Position sechs. Der gebürtige Emmericher Nico Hülkenberg geht im Haas von Startplatz 18 ins Rennen, seit fast drei Monaten wartet der 36-Jährige auf WM-Punkte.

Red Bull, das die ersten 14 Rennen der Saison bis zum Lauf auf dem engen Stadtkurs in Singapur gewann, kann am Sonntag (7 Uhr MESZ/Sky und im Liveticker bei ntv.de) und damit bereits im siebtletzten Grand Prix des Jahres zum insgesamt sechsten Mal die Konstrukteurs-WM perfekt machen. Red Bull muss hierzu mindestens einen Punkt mehr ergattern als der erste Verfolger Mercedes und darf maximal 23 Zähler auf den WM-Dritten Ferrari einbüßen.

Verstappen hat in der Fahrerwertung 151 Punkte Vorsprung auf Perez, seinen dritten Titel in Folge kann der 25-Jährige auch bei idealem Verlauf in Suzuka frühestens beim folgenden Grand Prix am 8. Oktober in Losail/Katar feiern.