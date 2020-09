Auf seinen ersten Formel-1-Einsatz muss Mick Schumacher noch etwas warten, eine besondere Ehre erwartet den Sohn von Motorsportlegende Michael Schumacher dennoch: Er darf am Wochenende Runden in einem echten Weltmeisterauto drehen. In einem ganz besonderen noch dazu.

Formel-2-Titelanwärter Mick Schumacher wird am Sonntag zum Ferrari-Jubiläum in Mugello als Showeinlage erneut in ein legendäres Auto seines Vaters steigen. "Ich bin sehr erfreut, die Chance zu bekommen, wieder den ikonischen F2004 zu fahren. Ich kann es kaum erwarten", schrieb der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher am Mittwoch bei Twitter. Im Ferrari F2004 hatte der Rekordchampion 13 von 18 Saisonrennen und an der Seite des Brasilianers Rubens Barrichello den Konstrukteurstitel gewonnen - und den letzten seiner sieben Weltmeister-Titel.

Mick Schumacher fuhr das Modell bereits 2019 vor dem Großen Preis von Deutschland. Der Große Preis der Toskana in Mugello, der 1000. für die Scuderia, startet am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky).

Nach Informationen von RTL/ntv kann Schumacher noch in diesem Jahr auf einen Start im ersten Training der Königsklasse hoffen. Noch ist offen, für welches Team der 21-jährige Formel-2-Pilot die Übungseinheit bestreitet. Am wahrscheinlichsten sind die Ferrari-Kunden Haas und Alfa Romeo. Schumacher gehört seit 2019 zur Ferrari-Nachwuchsakademie. Für die Scuderia und auch für den Ferrari-Motorkunden Alfa bestritt er im Vorjahr Testfahrten in Bahrain. Auch Haas erhält Komponenten von Ferrari.

Zuletzt hatte Alfa-Teamchef Frederic Vasseur angedeutet, dass Schumacher in diesem Jahr einen Trainingseinsatz erhalten könnte. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto äußerte sich jüngst positiv über Schumachers Entwicklung. Beim Ferrari-Heimspiel am vergangenen Wochenende in Monza lieferte der Deutsche in der Formel 2 einen Beweis für seine Fähigkeiten. Vor den Augen von Binotto feierte der Prema-Pilot am Samstag seinen ersten Saisonsieg und landete dank einer nachträglichen Disqualifikation des ursprünglichen Renngewinners einen Tag später als Dritter erneut auf dem Podest.

Am Wochenende in Mugello könnte Mick Schumacher sogar die Führung in der Nachwuchsklasse übernehmen und sich weiter für ein Formel-1-Cockpit 2021 aufdrängen. In einem legendären Boliden darf er zumindest schon einmal Platz nehmen.