Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen in der letzten Qualifikation der Formel-1-Saison nur Nebenrollen. An der Spitze setzen Max Verstappen und Lewis Hamilton ihren unfassbar spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft fort.

Mit einer herausragenden Runde sichert sich Max Verstappen die Pole Position für das Saisonfinale der Formel 1. Der Weltmeisterschaftsführende brennt eine Bestzeit von 1:22,109 Minuten in den vom Flutlicht hell erleuchteten Untergrund von Abu Dhabi, damit ist der Red-Bull-Pilot klar Schnellster im Qualifying. Lewis Hamilton versucht sich vergeblich daran, die Zeit des Niederländers zu erreichen oder gar zu unterbieten. Der siebenfache Champion bleibt im Mercedes deutliche 0,371 Sekunden hinter Verstappen und geht von Platz zwei in das Rennen. Will Hamilton zum achten Mal den Titel gewinnen, muss er morgen vor dem Niederländer ins Ziel kommen, der trotz Punktgleichheit (369,5:369,5) dank der größeren Zahl an Siegen (9:8) vorne liegt.

"Das ist genau das, was wir wollten", sagt Verstappen im Anschluss, "aber einfach ist es nie, gerade auch, weil sie [Mercedes; Anm. d. Red] in den letzten Rennen so stark waren". Hamilton gratuliert, dass Verstappen "die Pole absolut verdient hat", aber "wir gehen davon aus, in einer guten Position zu sein".

Auf Hilfe ihrer Teamkollegen können die WM-Rivalen auf dem Weg in die erste Kurve nicht unbedingt rechnen - denn überraschend fährt Lando Norris im McLaren auf den dritten Platz. Mit 0,822 Sekunden Rückstand auf Verstappen ist die Lücke allerdings gewaltig. Auf Platz vier reiht sich Sergio Pérez im zweiten Red Bull (+0,838) ein, während Valtteri Bottas als Sechster (+0,927) klar hinter den Erwartungen von Mercedes zurückbleibt. Fünfter wird Carlos Sainz im Ferrari (+0,883), die Top Ten vervollständigen Charles Leclerc (Ferrari/+1,013), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri/+1,111), Esteban Ocon (Alpine/+1,280) und Daniel Ricciardo (McLaren/+1,300).

Schumacher kann Haas' Wunsch nicht erfüllen

Bereits im zweiten Abschnitt wird deutlich, dass Red Bull und Mercedes für das Rennen am Sonntag (14 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) auf unterschiedliche Strategien setzen. Während Hamilton und Bottas auf den gelben Medium-Reifen ins Saisonfinale starten werden, qualifizieren sich Verstappen und Pérez auf den roten Softs. Das dürfte ihnen am Start die bessere Traktion geben und Verstappen die Chance, seine Führung zu behaupten. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt allerdings am Sky-Mikro: "Von der Strategie haben wir ein paar Spielvarianten, weil sie definitiv früher wechseln müssen."

Für Sebastian Vettel ist der Samstag einmal mehr beendet, bevor es an die Vergabe der besten Startplätze geht. Auf der Strecke, auf der er 2010 sensationell den ersten seiner vier aufeinanderfolgenden WM-Titel einfahren konnte, bleibt ihm diesmal nur Platz 14. Zum Einzug in Q3 hätte er mehr als eine halbe Sekunde schneller sein müssen, eine Ewigkeit in der Formel 1. Zudem unterliegt er im Aston-Martin-internen Duell gegen Lance Stroll, der zumindest die zwölftschnellste Zeit anbietet.

Mick Schumacher kann dem Social-Media-Team von Haas beim letzten Qualifying leider nicht vorzeitig einen großen Wunsch erfüllen. Auf Platz 19 fehlt ihm am Ende von Q1 knapp eine halbe Sekunde zum Erreichen des zweiten Abschnitts. Dabei hatte sich Haas über Twitter für 2022 gewünscht, "viel seltener P19 und P20 zu tippen" - zum Abschluss der Saison 2021 allerdings bleibt es dabei, dass die Boliden des US-amerikanischen Rennstalls die zweifellos langsamsten im Feld sind. Nikita Mazepin liegt auf Platz 20 sogar noch einmal 0,8 Sekunden hinter Schumacher zurück. Der Deutsche wiederum liegt in der 22. Quali des Jahres zum 19. Mal vor seinem russischen Teamkollegen.