Borussia Dortmund schickt Union Berlin am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 5:0 auf die Heimreise, aber ein Union-Profi hat auf der Rückfahrt einzigartige Erinnerungen im Gepäck: Neven Subotic bekommt von den BVB-Fans einen ganz besonderen Abschied.

Neven Subotic ist ein ganz besonderer Profi: Statt mit Prunk und Social-Media-Inszenierung fällt der Verteidiger von Union Berlin durch soziales Engagement für Menschen in Afrika auf. Zum Training fährt er nicht mit dem PS-starken Nobelschlitten sondern mit der PS-starken Straßenbahn. Die erste Meisterschaft mit Borussia Dortmund feierte der damalige Jungprofi 2011 inmitten einer Traube entfesselter Fans, mit nacktem Oberkörper auf seinem Privatauto stehend – und fernab der offiziellen Klubfeierlichkeiten. Denn schließlich müsse "so eine Feier inklusiv sein, nicht exklusiv", erzählte er dem Magazin "11 Freunde".

In Fragen der Fußballkultur positioniert er sich für einen Profi ungewöhnlich klar, prangert offen die Gefahren durch eine galoppierende Kommerzialisierung im Sport an. "Das Vereinsleben ist für viele Fans ein wichtiger Teil ihrer Identität. Wenn das verloren geht, sind wir in der Entertainmentindustrie und nur noch Clowns", erklärte Subotic der "taz".

Mit dem BVB fuhr Subotic unter Jürgen Klopp 2011 und 2012 zwei deutsche Meisterschaften ein und einen Sieg im DFB-Pokal. Auch, weil Subotic mit großen Emotionen und noch größerem Einsatz verteidigte. All das haben die Fans des BVB nicht vergessen. Obwohl der ehemalige serbische Nationalspieler schon lange nicht mehr für ihr Team spielt.

"Das ist unbeschreiblich"

Und so stand Neven Subotic am Samstag nach dem Spiel in seinem roten Trikot vor der mächtigen schwarz-gelben Südtribüne des Dortmunder Stadions und wurde von den Anhängern des BVB minutenlang gefeiert. "Wir sind alle Dortmunder Jungs", schallte es dem Berliner entgegen. Dass er mittlerweile für einem anderen Verein spielt? Das störte niemanden. Auch Jahre nach seinem Abgang beim BVB ist der Abwehrspieler von Union Berlin in seiner alten Heimat noch immer populär. Die Sprechchöre hinterließen Wirkung: "Das ist für mich etwas, was ich mir sonst gar nicht vorstellen könnte, da vor 25.000 auf der Süd zu stehen und diese Wertschätzung zu erfahren - das ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, wie viele Spieler auf der Welt so eine Möglichkeit haben", kommentierte Subotic, "für mein Leben einer der größten Momente."

Ähnlich euphorisch wie am Samstag war der 31-Jährige schon bei seiner ersten Rückkehr nach Dortmund mit dem 1. FC Köln im Jahr 2017 gefeiert worden. "Ich gehe ganz offen damit um, dass ich Dortmunder bin. Dass wir hier die Zeit gemeinsam hatten, ist in die Geschichtsbücher eingetragen", ordnete der Routinier das Erlebte ein. Weniger Vergnügen als das emotionale Nachspiel bereitete ihm jedoch das 0:5 seines Teams in den Stunden zuvor - und mangelnde Identifikation mit seinem neuen Arbeitgeber soll ihm auch keiner vorwerfen: "Ich trenne das ganz klar vom Spiel. Denn das war alles andere als schön." Ein bitter-schöner Nachmittag für Neven Subotic.