Der FC Chelsea braucht nach dem Rauswurf von Graham Potter einen neuen Trainer. Es wird über Topkandidaten spekuliert - nun aber soll es offenbar ein Ex richten. Die Personalie Julian Nagelsmann ist damit aber nicht aus dem Spiel.

Bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer zeichnet sich beim FC Chelsea einem Medienbericht zufolge eine Zwischenlösung ab. Laut übereinstimmenden Medienberichten holt der FC Chelsea seinen früheren Teammanager Frank Lampard als Interimstrainer zurück. Der langjährige englische Nationalspieler und ehemalige Blues-Profi soll den Trainerposten beim Premier-League-Klub bis zum Saisonende ausfüllen, unter anderem berichten dies "The Athletic" und Sky England.

Der 44 Jahre alte ehemalige englische Fußball-Nationalspieler war am vergangenen Dienstag im Stadion an der Stamford Bridge, als Chelsea 0:0 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool gespielt hatte. Die Londoner sind nach der Entlassung von Graham Potter, der nach nur sieben Monaten im Amt hatte gehen müssen, derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger.

Folgt Nagelsmann auf Lampard?

Gut möglich also, dass der Klub eine große Lösung anstrebt, dann allerdings erst zur neuen Saison. Zuletzt war Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gehandelt worden, auch der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique stand angeblich auf der Liste. Letzterer soll sogar zu Gesprächen in London gewesen sein.

Für Nagelsmann könnte bei den jüngsten Entwicklungen sprechen, dass er laut Berichten ohnehin den Plan hatte, bis zum Sommer eine Pause einzulegen, ehe er einen neuen Job annimmt. Er wolle sein Aus in München erst einmal verarbeiten und "sacken lassen", hatte es geheißen. Es ist das erste Mal, dass der 35-Jährige freigestellt wurde. Nagelsmanns Engagements bei der TSG 1899 Hoffenheim (2016 bis 2019) und bei RB Leipzig (2019 bis 2021) endeten zuvor lediglich aufgrund des Interesses anderer Klubs.

Bei Chelsea soll sich zudem der Technische Direktor für Nagelsmann starkmachen. Christopher Vivell kennt Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim und bei RB Leipzig. Seit Dezember vergangenen Jahres ist der 36-Jährige beim FC Chelsea und dort maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich.

Große Aufgabe für Lampard

Genannt wird der Name Nagelsmann allerdings bei jedem Klub, der einen neuen Trainer sucht oder der sich in einer Krise befindet und ein Trainerwechsel möglich werden könnte. So kam jüngst auf, dass der 35-Jährige auch ein Favorit auf die Nachfolge von Christophe Galtier bei Paris St. Germain ist. Der 35-jährige Nagelsmann werde von den katarischen Chefs sehr geschätzt und als "junger, emotionaler und ambitionierter" Trainer betrachtet, hatten "Le Parisien" sowie RMC berichtet. Allerdings gibt es offenbar auch Vorbehalte gegen eine Verpflichtung. So seien sich die Bosse nicht sicher, ob Nagelsmann eine Kabine wie die von PSG, sie gilt wegen der Riesen-Egos der zahlreichen Superstars als eine der schwierigsten der Welt, managen kann. Vor allem mit Blick auf die in den Medien berichteten Ereignisse in München, wo der Trainer einige Spieler "verloren" haben soll.

Auch der Kader bei Chelsea ist hochkarätig besetzt, was sich in den Ergebnissen dieser Saison allerdings nur teilweise widerspiegelt. In der Premier League ist Chelsea nur Mittelmaß, aus dem FA-Cup ist das Team bereits ausgeschieden, in der Champions League bekommt es der Klub im Viertelfinale mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun.

Diese Aufgabe soll nun offenbar Lampard lösen, der bereits von Beginn der Saison 2019/20 bis Anfang 2021 bei Chelsea an der Seitenlinie stand und dann vom jetzigen Bayern-Trainer Thomas Tuchel ersetzt worden war. Der 44-Jährige war Ende Januar beim FC Everton entlassen worden. Nach der Potter-Trennung hatte bei Chelsea der Spanier Bruno Saltor als Interimscoach übernommen.