Die Nations League ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bislang keine Erfolgsgeschichte. Nun hat die UEFA die Gruppen für die dritte Auflage des kontinentalen Wettbewerbs ausgelost. Die DFB-Elf trifft auf den Europameister, den zweiten EM-Finalisten und einen eigenen EM-Vorrundengegner.

Hansi Flick kann sich beim Countdown für die WM in Katar auf sportlich enorm reizvolle Kontrahenten und eine heiße EM-Revanche freuen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es in der Nations League im kommenden Jahr mit Europameister Italien, EM-Finalist England, und Ungarn zu tun. Das ergab die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon. Die dritte Auflage des einst ungeliebten UEFA-Wettbewerbs beginnt mit einem Vierer-Länderspielpack vom 2. bis 14. Juni 2022. Knapp drei Wochen nach dem Bundesliga-Finale kann der Bundestrainer dann seine WM-Kandidaten einem intensiven Testlauf mit Wettbewerbscharakter unterziehen.

Flick will die Begegnungen nach seinem Sieben-Siege-Startrekord in der Nationenliga nutzen, "um uns weiter einzuspielen". Man brauche sich auch vor namhafteren Gegnern "nicht zu verstecken". Seine Mannschaft könne sich gegen stärkere Teams "noch steigern". Der 56-Jährige will das vom Kurs gekommene DFB-Flaggschiff wieder an die Weltspitze führen. "Wir wollen zurück zu den Besten", forderte er zuletzt, "denn dort gehören wir hin." Doch der Weg ist lang und mühsam.

Die weiteren beiden Partien in der Gruppe 3 der A-Liga finden zwischen dem 22. und 27. September und damit nur zwei Monate vor dem WM-Anpfiff statt. Es werden die letzten Länderspiele vor der Nominierung des Turnier-Kaders für die Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember im Emirat am Persischen Golf sein.

Nations League für DFB-Team bisher keine Erfolgsgeschichte

Der genaue Nations-League-Spielplan wird von der UEFA noch festgezurrt. Der Wettbewerb wird auf jeden Fall zum EM-Deja-vu. England (0:2) war beim Turnier in diesem Sommer Endstation im Achtelfinale, Ungarn (2:2) in der Gruppenphase beinahe schon der Stolperstein. Gegen Italien gewann Deutschland das letzte Pflichtspiel bei der EM 2016 im Viertelfinale im Elfmeterschießen.

Das Länderspieljahr beginnt für die DFB-Elf mit zwei Testspielen, eines davon am 26. März in Sinsheim wahrscheinlich gegen einen afrikanischen Gegner und wenige Tage später auswärts mit Spanien oder den Niederlanden als von Flick schon genannten Optionen.

Der Nations-League-Sieger wird unter den vier Gruppensiegern am 18. Juni 2023 gekürt. Bislang war die DFB-Auswahl in dem Wettbewerb nicht erfolgreich. 2018 wurde als Gruppenletzter der sportliche Abstieg in die B-Liga nur durch eine Modus-Reform der UEFA vermieden. 2020 gab es zum Abschluss das historische 0:6 in Spanien.