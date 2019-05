Zwei teure Abwehrspieler von Weltmeister Frankreich und ein Sturmtalent des Hamburger SV hat der FC Bayern bereits für die neue Saison verpflichtet. Nun arbeiten die Klubchefs des deutschen Fußball-Rekordmeisters an ihrem Königstransfer - und das ganz offiziell.

Die große Transferoffensive des FC Bayern ist bereits seit längerer Zeit ausgerufen - und schon teilweise umgesetzt. Doch nach der Perspektiv-Verpflichtung des Hamburger Sturmtalents Jann-Fiete Arp und den teuren Abwehr-Neuzugängen Lucas Hernández, er kommt für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid, und Benjamin Pavard, er kommt für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart, arbeitet der Münchener Bundesligist nun an seinem Königstransfer. Wie Klub-Präsident Uli Hoeneß laut "Süddeutscher Zeitung" bestätigt, bemüht sich der deutsche Fußball-Rekordmeister um eine Verpflichtung von Leroy Sané. Gerüchte über das Interesse des Deutschen Meisters hatten sich zunächst hartnäckig gehalten.

Der Außenstürmer steht noch bei Manchester City unter Vertrag. Dort aber sei Trainer Josep Guardiola bereit, den 23-Jährigen, der zuletzt kein Stammspieler mehr war, abzugeben. Unter anderem solle dem Coach das Defensiv-Verhalten und das Pressing des Youngsters nicht gefallen. Das hatte zuletzt der "Kicker" berichtet. In der Meldung hieß es auch, dass der Klub bereits Kontakt zur Sané-Familie, die den City-Star berät, aufgenommen habe.

Andere Medien hatten dagegen geschrieben, dass der katalanische Coach Sané gerne halten würde. Der drohende Ärger für die "Citizens" wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay könnte den Abgang des freigeistigen Stürmers aber auch erforderlich machen. Sei's drum: In München würden sie den jungen Nationalspieler dagegen mit großer Freude in Empfang nehmen. "Das ist ein Spieler mit großer Qualität und großem Potenzial. Ich habe gesehen, wie gut er ist. So ein Spieler kann die Mannschaft vom ersten Spiel an verbessern", sagte beispielsweise Robert Lewandowski diese Woche bei einer Presserunde in München.

Und doch bei Monopoly?

Weil die Klublegenden Arjen Robben und Franck Ribéry den FC Bayern im Sommer verlassen, besteht auf den offensiven Flügelpositionen auch Handlungsbedarf. Für Sané, der vorwiegend Linksaußen spielt, aber auch das Zentrum und die rechte Seite bespielen kann, müssten die Münchener womöglich von ihrer gerade erst selbst auferlegten Transferobergrenze wieder abrücken. Hoeneß hatte nach der Meisterfeier am vergangenen Samstag noch betont: "Wir sind hier nicht beim Monopoly, sondern wir sind ein Fußballverein. Wir haben mit 80 Millionen für Lucas Hernández eine Grenze mal erreicht. Ich glaube nicht, dass die bei weiteren Transfers überschritten wird."

Ob Sané für weniger Geld zu haben ist, ist fraglich. Der Marktwert des einstigen Schalkers wird auf bis zu 100 Millionen Euro geschätzt. In der Premier League kam er in dieser Saison in 31 Spielen auf zehn Tore und elf Torvorbereitungen. In der Champions League wurde er achtmal eingesetzt, traf viermal und bereitete ebenso viele Treffer vor. Für die deutsche Nationalmannschaft hat er 19 Spiele absolviert.

Neben seinen Bemühungen um neue Fußballer, soll der FC Bayern offenbar auch um einen neuen Co-Trainer werben. Hansi Flick sei als Nachfolger von Peter Hermann im Gespräch, berichtet der "Kicker". Nach Informationen der "Bild" soll Flick "nicht abgeneigt" sein. Als ehemaliger Bayern-Profi - von 1985 bis 1990 aktiv - hat er Münchner "Stallgeruch". Hermann will aufhören und sich womöglich zur Ruhe setzen, wenngleich Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg ihn als Technischen Direktor verpflichten möchte.