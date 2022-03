Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo bieten Tore satt beim Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League. Perfekte Direktabnahmen, Torwart-Patzer, eine wilde Achterbahnfahrt und Dusel-Freistöße gibt es in den anderen Partien zu sehen. Die Highlights aus dem Europapokal im Video.

Bayer Leverkusen geht im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo früh in Führung - kassiert jedoch auch fast so schnell den mehrfachen Gegenschlag. Diabys plötzlicher Schlenzer rettet lediglich die Chance fürs Rückspiel. Eine der Geschichten des Abends schreibt aber ein Ukrainer mit zwei Assists und einem Tor.

Diabys Schlenzer noch mal zum Genießen.

Die PSV Eindhoven bekommt in der Europa Conference League Besuch aus Kopenhagen - und die Gäste haben ordentlich Torlaune mitgebracht. Das Achtelfinal-Hinspiel der Teams geht wild hin und her, achtmal klingelt es insgesamt. Dabei ist nicht immer überragende Offensivkunst für die Tore verantwortlich.

Der große FC Barcelona ist in der Europa League ein seltener Gast. Im Achtelfinale kommt Galatasaray Istanbul vorbei. Bei den Türken steht ein geliehener Katalane im Tor - und der macht seinem eigentlichen Verein den Abend mit gleich mehreren Glanzparaden madig.

Der FC Sevilla ist der Rekord-Champion der Europa League und in Spanien aktuell Zweiter - doch die Gäste aus England setzen die Spanier im K.o.-Duell mächtig unter Druck. Komplett aus dem Nichts gelingt Sevilla-Stürmer Munir dann aber der perfekte Moment des Abends:

PAOK Saloniki und KAA Gent treffen sich als letzte Vertreter ihrer Länder im europäischen Fußball im eiskalten Griechenland. Doch das Spiel der Defensivspezialisten ist wenig ansehnlich. Ein abgefälschter Freistoß muss herhalten, um überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen:

Erstmals seit 17 Jahren steht Partizan Belgrad in einem europäischen Achtelfinale. Getragen von der Stimmung im eigenen Stadion gehen sie sogar zweimal in Führung. Der Gast aus Rotterdam aber findet sich dann doch noch - und zerlegt die Serben im zweiten Durchgang nach allen Regeln der Kunst:

Auf den Tribünen im Stadion von Slavia Prag geht es ordentlich zur Sache und das Spiel auf dem Platz gegen den Linzer ASK steht dem in nichts nach. Bereits nach drei Minuten klingelt es zum ersten Mal. In einem rasanten Spiel muss für den einzigen Gegentreffer erst ein dicker Prager Bock her:

Vitesse Arnheim ist gegen Mourinhos AS Rom der klare Außenseiter. Ein Weiterkommen wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Doch die Niederländer machen richtig Alarm, vergeben dann aber kläglich die Führung - und kassieren Sekunden vor Schluss das Tor des Tages:

Bereits am Mittwoch spielte Eintracht Frankfurt:

Frankfurt verschafft sich mit einem Sieg gegen Betis Sevilla in der Europa League eine angenehme Ausgangsposition fürs Rückspiel. Erster Grundstein für den Erfolg: In der 14. Minute zeigt Filip Kostic an der linken Strafraumkante seine ganze Genialität und lupft den Ball unhaltbar ins Netz: