Beim FCK schwindet die Hoffnung: Duisburg verhagelt Kauczinskis Pauli-Debüt

Neuer Trainer, aber weiter kein Erfolg: Der FC St. Pauli kann auch beim Debüt von Trainer Markus Kauczinski nicht gewinnen. Der DSC Arminia Bielefeld verpasst derweil den direkten Anschluss an die Aufstiegsränge in der zweiten Fußball-Bundesliga.

FC St. Pauli - MSV Duisburg 2:2 (0:1)

Keine Wende am Millerntor: Auch unter dem neuen Trainer Markus Kauczinski hat der FC St. Pauli seine sportliche Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht gestoppt. Die Hamburger kamen vor eigenem Publikum über ein 2:2 (0:1) gegen den MSV Duisburg nicht hinaus. Vor 29.546 Zuschauern verpassten die Hamburger den zweiten Heimsieg der laufenden Saison und den ersten "Dreier" seit dem 1. Oktober. Die spielerisch eher mäßige und von vielen Unterbrechungen gekennzeichnete Partie wurde von zwei umstrittenen Foulelfmetern geprägt. In der 32. Minute verwandelte Kevin Wolze zur MSV-Führung, eine halbe Stunde später traf Lasse Sobiech ebenfalls vom Punkt zum 2:1. Das 1:1 gelang Waldemar Sobota mit einem Schuss von der Torraumlinie (57.), für den Endstand sorgte Stanislaw Iljutschenko per Kopf (81.). Die Hanseaten verdienten sich das Remis durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Die Hausherren gerieten aber in Unterzahl, nachdem St. Paulis Torjäger Aziz Bouhaddouz in der 68. Minute wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte sah.

SV Sandhausen - Arminia Bielefeld 3:1 (1:0)

Arminia Bielefeld hat den Anschluss an die drei Spitzenklubs vorerst verpasst. Beim SV Sandhausen unterlagen die Ostwestfalen auf schneebedecktem Rasen durch die Gegentreffer von Lucas Höler (45.+1), Richard Sukuta-Pasu (59.) und Julian Derstroff (88.) mit 1:3 (0:1). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste erzielte Andreas Voglsammer (55.). Mit 25 Punkten hat die Arminia nun vier Zähler Rückstand auf Rang drei. Mit Fußball hatte das Geschehen im Stadion am Hardtwald über weite Strecken wenig zu tun. Gute Gelegenheiten ergaben sich angesichts der Platzverhältnisse zunächst nur durch Zufall - oder bei Standards. Folgerichtig fiel der Führungstreffer für Sandhausen durch den sträflich unbeobachteten Höler nach einem Eckball. Erst in der zweiten Halbzeit führten bei kleiner werdender Schneedecke auch simple Spielzüge zum Erfolg. Der Ausgleich durch Voglsammer sowie der zweite und dritte Treffer für Sandhausen fielen eher im Kick-and-rush-Stil aus dem Spiel heraus.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Ingolstadt 1:1 (1:0)

Der 1. FC Kaiserslautern steht schon nach der Hälfte der Saison mit eineinhalb Beinen in die dritten Liga. Durch das 1:1 (1:0) gegen Absteiger FC Ingolstadt hat das Schlusslicht sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Schwede Sebastian Andersson traf für den FCK (7.), Dario Lezcano war für Ingolstadt erfolgreich (79.). Der Lauterer Benjamin Kessel flog vom Platz (67.). Vor lediglich 16.074 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion stand der Kampf auf dem schwer bespielbaren Platz im Vordergrund.

Aufgrund des starken Schneefalls wurde die Partie mit einer Viertelstunde Verspätung angepfiffen. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, Kapitän Marvin Matip hatte in der vierten Minute per Kopf nach einer Ecke die Möglichkeit zur Führung. Dennoch traf der FCK, Andersson war per Kopf erfolgreich. Im Grunde spielte der klar überlegene FCI in der gesamten ersten Hälfte auf ein Tor. Die Pfälzer verteidigten mit allen Mann in der eigenen Hälfte und hatten bei einigen brenzligen Situationen viel Glück. Zudem hielt Torwart Marius Müller gut. Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielverlauf. Die Lauterer fanden in der Offensive nicht statt, ein Befreiungsschlag folgte dem nächsten. Der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Gelb-Rote Karte für Kessel wegen wiederholten Foulspiels war eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck, wenig später erzielte Lezcano den Ausgleich.

Quelle: n-tv.de