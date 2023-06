Der FC Bayern München wird im vergangenen Jahr noch wertvoller, doch im Vergleich der Milliardenklubs verliert der deutsche Meister an Boden. Real Madrid bleibt der wertvollste Fußballklub der Welt.

Jedes Jahr präsentiert das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" die Liste der wertvollsten Fußballklubs der Welt und Jahr für Jahr platziert sich der FC Bayern München unter den teuersten Megaklubs. Mit 4,86 Milliarden US-Dollar (rund 4,57 Milliarden Euro) bewertet die "Forbes"-Redaktion den deutschen Rekordmeister, der sportlich zwei eher unbefriedigende Saisons hinter sich hat. Damit steht der FC Bayern in diesem Jahr allerdings nur noch auf Platz sechs der Rangliste. In der vorherigen Auflage lag der Bundesligist noch auf Rang drei. Der wertvollste Fußballklub der Welt ist wie im Vorjahr Real Madrid (6,07 Milliarden US-Dollar, rund 5,7 Milliarden Euro), gefolgt von Manchester United, das offenbar vor einem spektakulären Verkauf steht.

"Vor einem Jahr bewerteten wir 20 Teams mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,53 Milliarden Dollar. In diesem Jahr hingegen haben die 20 wertvollsten Teams einen Durchschnittswert von 2,89 Milliarden Dollar - ein Anstieg von 14 Prozent", fasst das Magazin seine Ergebnisse zusammen und erklärt das Wachstum: "Der Wertanstieg ist nicht auf den Umsatz zurückzuführen, der nur um 2,5 Prozent auf durchschnittlich 496 Millionen Dollar pro Team gestiegen ist, sondern vielmehr auf die höheren Unternehmensmultiplikatoren (Unternehmenswert geteilt durch Umsatz), die Käufer für Teams zahlen. Der durchschnittliche Unternehmensmultiplikator für die 20 wertvollsten Teams liegt in diesem Jahr bei 5,9, verglichen mit 4,8 vor einem Jahr." So rechne man damit, dass beispielsweise Manchester United in absehbarer Zeit für rund 6 Milliarden Dollar verkauft werden könnte - was dem 7,7-fachen des Umsatzes entspricht.

Laut englischer Medienberichte hatte Scheich Jassim bin Hamad al-Thani aus Katar im Mai ein letztes Angebot für Manchester United vorgelegt, um seinen Hauptkonkurrenten, den britischen Petrochemie-Milliardär Sir Jim Ratcliffe, auszustechen, berichtete die "Times". Das Gebot gehe in Richtung fünf Milliarden Pfund (rund 5,7 Milliarden Euro). Eine Transaktion in Höhe des von den Kataris angebotenen Betrags wäre der größte Deal, der jemals für eine Sportfranchise getätigt wurde, und würde die 4,65 Milliarden Dollar übertreffen, die eine Gruppe um den Walmart-Erben Rob Walton im vergangenen Jahr für die Denver Broncos der National Football League gezahlt hat. Es würde auch den anstehenden 6-Milliarden-Dollar-Verkauf der Washington Commanders der NFL an eine Gruppe unter der Leitung des Mitbegründers von Apollo Global Management Inc., Josh Harris, übertreffen.

Aus der Bundesliga taucht unter den 30 wertvollsten Vereinen nur noch Borussia Dortmund auf. Der Vizemeister belegt Rang 12. Finanziell trennen die beiden deutschen Vorzeigevereine indes Welten: Der BVB wird mit 1,93 Milliarden Dollar (rund 1,81 Milliarden Euro) taxiert - und damit knapp 2 Milliarden Dollar weniger als der deutsche Branchenkrösus.

Die wertvollsten Fußballklubs der Welt (laut "Forbes")

1. Real Madrid 6,07 Milliarden US-Dollar (rund 5,7 Milliarden Euro)

2. Manchester United 6 Milliarden US-Dollar (rund 5,64 Milliarden Euro)

3. FC Barcelona 5,51 Milliarden US-Dollar (rund 5,18 Milliarden Euro)

4. FC Liverpool 5,29 Milliarden US-Dollar (rund 4,97 Milliarden Euro)

5. Manchester City 4,99 Milliarden US-Dollar (rund 4,69 Milliarden Euro)

6. FC Bayern München 4,86 Milliarden US-Dollar (rund 4,57 Milliarden Euro)

7. Paris Saint-Germain 4,21 Milliarden US-Dollar (rund 3,96 Milliarden Euro)

8. FC Chelsea 3,1 Milliarden US-Dollar (rund 2,91 Milliarden Euro)

9. Tottenham Hotspur 2,8 Milliarden US-Dollar (rund 2,63 Milliarden Euro)

10. FC Arsenal 2,26 Milliarden US-Dollar (rund 2,12 Milliarden Euro)

11. Juventus Turin 2,16 Milliarden US-Dollar (rund 2,03 Milliarden Euro)

12. Borussia Dortmund 1,93 Milliarden US-Dollar (rund 1,81 Milliarden Euro)

13. Atletico Madrid 1,54 Milliarden US-Dollar (rund 1,45 Milliarden Euro)

14. AC Mailand 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,32 Milliarden Euro)

15. West Ham United 1,08 Milliarden US-Dollar (rund 1,01 Milliarden Euro)