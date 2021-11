Am elften Spieltag der Fußball-Bundesliga ist es dann doch so weit: Der SC Freiburg verliert. Der Liga-Primus FC Bayern ist zu souverän für das Überraschungsteam aus dem Breisgau. Den ersehnten ersten Sieg feiert Arminia Bielefeld. Der Bochumer Keeper zeigt (zu) viel Mut beim Elfmeter.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:0 (1:0)

Drei Spiele, drei Siege: Der VfL Wolfsburg und sein neuer Trainer Florian Kohfeldt haben eine perfekte erste gemeinsame Woche hingelegt. Die Niedersachsen schlugen den FC Augsburg mit 1:0 (1:0), schon vor einer Woche bei Bayer Leverkusen (2:0) sowie in der Champions League am Dienstag gegen RB Salzburg (2:1) hatten die Norddeutschen jeweils drei Punkte eingefahren.

In einer allerdings nur in der ersten Halbzeit überlegen geführten Partie gelang Lukas Nmecha in der 14. Minute der Treffer des Tages. Der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominierte Torjäger war per Kopfball nach Flanke von Paulo Otavio erfolgreich. Wolfsburg rückte damit zumindest bis zum Sonntag vom siebten auf den vierten Tabellenplatz vor.

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)

Erlösung nach dem Treueschwur: Arminia Bielefeld hat mit Trainer Frank Kramer nach 168 langen Tagen Wartezeit wieder einen Bundesligasieg eingefahren. Die Ostwestfalen erkämpften sich dank eines Treffers von Masaya Okugawa ein 1:0 (1:0) beim VfB Stuttgart und stellten den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wieder her.

Das zweite Saisontor des Japaners (19.) lässt Coach Kramer, dem die Bosse unter der Woche unmissverständlich den Rücken gestärkt hatten, ruhiger arbeiten. Die Arminia ließ spielerisch zwar einiges vermissen, überzeugte aber mit großem Einsatz. Joker Andres Andrade köpfte zudem an den Pfosten (71.), Amos Pieper (83.) und Janni Serra (86.) trafen die Latte. Beim arg verletzungsgeplagten VfB, der nur eines der jüngsten elf Pflichtspiele gewann, werden die Sorgen dagegen größer.

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 2:0 (0:0)

Aufsteiger VfL Bochum hat erneut seine Heimstärke unter Beweis gestellt und im Ruhrstadion einen vermeintlich stärkeren Gegner geschlagen. Gegen die TSG Hoffenheim gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Reis angetrieben von 19.600 lautstarken Zuschauern 2:0 (0:0) und blieb dabei zum vierten Mal im fünften Heimspiel ohne Gegentor.

Der zwei Minuten zuvor eingewechselte Soma Novothny sorgte mit seinem ersten Bundesliga-Treffer im dritten Einsatz für die Führung (65.), kurz darauf verschoss VfL-Torhüter Manuel Riemann einen Foulelfmeter (76.). Mit der letzten Aktion traf Milos Pantovic (90.+7) aus der eigenen Hälfte ins leere Tor. Durch den Sieg im direkten Duell schaffte der VfL den Anschluss an das Tabellenmittelfeld und rückte mit nun 13 Zählern bis auf einen Punkt an die TSG heran.

FC Bayern - SC Freiburg 2:1 (1:0)

Der große FC Bayern hat den kleinen SC Freiburg im Topduell knapp in die Schranken gewiesen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann gegen die bislang starken Breisgauer nach einer engen Partie mit 2:1 (1:0) und festigte mit dem neunten Saisonsieg seine Tabellenführung. Für Freiburg war es in einem umkämpften Gipfel die erste Niederlage der Saison.

Leon Goretzka erzielte im Duell des besten Angriffs gegen die beste Abwehr in der 30. Minute das 1:0 für die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Der bis dahin unauffällige Robert Lewandowski erhöhte mit seinem 13. Saisontreffer (75.). Janik Haberer (90.+3) verkürzte für die Gäste. Freiburg blieb damit auch im 22. Anlauf (19 Niederlagen, drei Remis) beim FC Bayern in der Liga ohne Erfolg. Die Münchner Allianz Arena war erstmals seit dem 8. März 2020 mit 75.000 Zuschauern wieder ausverkauft.