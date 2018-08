Sport

Paderborn holt ersten Sieg: FC St. Pauli erklimmt Zweitliga-Spitze

Jubel in Hamburg: Dem FC St. Pauli gelingt in der 2. Fußball-Bundesliga der zweite Sieg. Auch Aufsteiger SC Paderborn holt gegen Jahn Regensburg einen Dreier. Mit Ach und Krach gelingt dem FC Ingolstadt gegen Fürth ein Punktgewinn.

FC St. Pauli - SV Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Der FC St. Pauli hat zumindest vorläufig die Tabellenführung in der noch jungen Zweitliga-Saison übernommen. Die Hamburger feierten am 2. Spieltag gegen Darmstadt 98 mit 2:0 (0:0) ihren zweiten Sieg. Mit sechs Punkten thront der ehemalige Erstligist mindestens bis Samstagnachmittag an der Spitze. Richard Neudecker (52.) und Christoper Buchtmann (85.) erzielten vor 29.140 Zuschauern im fast ausverkauften Millerntor-Stadion die Tore. Darmstadt hat nach einem Sieg zum Auftakt drei Punkte auf dem Konto.

St. Pauli startete mit reichlich Schwung. Die beste Chance ließ Johannes Flum in der 26. Minute liegen, als er einen Kopfball nach einer Hereingabe ein paar Zentimeter zu hoch ansetzte. Darmstadts-Abwehrchef Aytac Sulu zwang auf der Gegenseite Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann zu einer starken Parade (27.). Kurz nach der Pause war Neudecker nach einer Flanke von Mats Möller Daehli aus kurzer Distanz per Kopf zur Stelle. Die Hamburger blieben am Drücker, Sami Allagui (67.) vergab aber eine Doppelchance zur Vorentscheidung. Die besorgte dann Buchtmann auf Vorlage des starken Neudecker.

FC Ingolstadt - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:0)

Aufstiegs-Geheimfavorit FC Ingolstadt 04 hat auch sein zweites Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga nicht gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl kam trotz klarer Überlegenheit gegen Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Gäste aus Franken übernahmen mit vier Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung im Unterhaus, der FCI hat lediglich einen Zähler auf dem Konto.

Lukas Gugganig (56.) erzielte das Führungstor der Gäste, die lange kein Mittel gegen abschlussschwache Gastgeber fanden. Thorsten Röcher (71.) rettete den Schanzern zumindest einen Punkt. Ingolstadt begann vor 9861 Zuschauern drückend überlegen. Dario Lezcano (16., 22.) verfehlte das Gehäuse nur knapp. Röcher scheiterte an der Latte (26.), im Nachsetzen köpfte Sonny Kittel den Ball am leeren Fürther Tor vorbei.

Der Einbahnstraßenfußball ging auch nach dem Seitenwechsel weiter. Fürths Schlussmann Sascha Burchert parierte in der 52. Minute gegen den erneut freistehenden Lezcano, vier Minuten später stellte Gugganig nach einem Eckball den Spielverlauf auf den Kopf. In der Schlussphase markierte Röcher den hochverdienten Ausgleich.

SC Paderborn - Jahn Regensburg 2:0 (1:0)

Der SC Paderborn fuhr in seinem ersten Heimspiel nach der Zweitliga-Rückkehr einen verdienten Sieg ein. Die Ostwestfalen bezwangen das zum Auftakt siegreiche Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0). Beide Klubs haben damit drei Punkte auf dem Konto. Klaus Gjasula (31.) und Philipp Klement (61.) trafen für den einstigen Erstligisten. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trat vor heimischem Publikum äußerst engagiert auf und belohnte sich durch das Führungstor von Gjasula (31.) nach einem Eckball. In der Folge war der SCP weiter am Drücker, vergab aber eine Reihe guter Gelegenheiten.

Mitte der zweiten Hälfte saß dann aber einer der zahlreichen Konter der Paderborner vor 9458 Zuschauern, als Klement nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste schnell schaltete und von der Strafraumbegrenzung abzog. Fast im Gegenzug vergab Regensburg die Chance zum Anschluss durch Sargis Adamyan (63.), der am Pfosten scheiterte.

Quelle: n-tv.de