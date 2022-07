Fans greifen gegnerische Profis nach Pokalpleite an

Nach Wolfsburgs Sieg in Jena

Nach Wolfsburgs Sieg in Jena Fans greifen gegnerische Profis nach Pokalpleite an

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac bekommt nach dem Pokalspiel nichts davon mit, die Berichte aber häufen sich. Fans von Carl Zeiss Jena haben nach dem Abpfiff mehrere VfL-Profis bedrängt und offenbar sogar körperlich attackiert. Der DFB und der Viertligist kündigen an, den Vorfall genau zu prüfen.

Nach dem DFB-Pokalspiel des VfL Wolfsburg bei Carl Zeiss Jena sind Spieler des Fußball-Bundesligisten offenbar von gegnerischen Fans bedrängt worden. Wie unter anderem der "Kicker" berichtete, wurden die VfL-Profis Pavao Pervan, Kevin Paredes, Jakub Kaminski, Bartol Franjic und Bartosz Bialek auf dem Weg zum Mannschaftsbus von Anhängern des Regionalligisten attackiert. Es sei auch zu Schubsereien gekommen, ehe sich die Spieler kurz darauf in einen "gesicherten Bereich" zurückziehen konnten. Demnach sollen einige Jena-Fans um Deeskalation bemüht gewesen sein.

Bereits zuvor habe es im Stadion zwischen "wenigen Fans beider Klubs" Auseinandersetzungen gegeben. Laut "Sport1" sollen die Wolfsburger Profis auf Weg zum Buss "völlig ungeschützt" gewesen sein, "Ordner oder Polizisten waren nicht anwesend", heißt es in dem Bericht. Die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" schreibt, dass es zu Stößen, Beleidigungen und sogar Spuckattacken gekommen sei. Ersatzkeeper Pervan sei geschlagen worden.

Am Sonntag kündigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Ermittlungen durch seinen Kontrollausschuss zu Beginn der neuen Woche an. "Wir werden die Vorgänge untersuchen", sagte der Ausschussvorsitzende Anton Nachreiner. Auch Jena kündigte auf seiner Homepage an, die Vorkommnisse zusammen mit dem Stadionbetreiber, der Polizei und den Ordnungsdiensten zu Beginn der kommenden Woche auszuwerten, "um Täter zu ermitteln und mit dem Stellen von Strafanzeige und Aussprechen von Hausverboten weitere Schritte einzuleiten".

"Ich habe persönlich nichts gesehen. Wenn es so gewesen ist, dann ist das natürlich nicht das, was wir als Fußballfreunde, Fußballfans oder Fußballfanatiker sehen möchten", sagte VfL-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz zu dem Vorfall: "Diejenigen, die das zu verantworten haben, werden sicherlich auch dementsprechend sanktioniert werden." Wolfsburg hatte die Partie dank eines Last-Minute-Treffers von Omar Marmoush mit 1:0 gewonnen und damit die zweite Runde erreicht.