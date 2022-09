Die Transfer-Diskussionen beginnen schon weit vor dem Ende der Saison. In der Fußball-Bundesliga ist das Zerren um die Stürmerstars das dominierende Thema. Erling Haaland ist begehrt, auch beim FC Bayern. Das verärgert Robert Lewandowski nachhaltig - was der Norweger gut verstehen kann.

Stürmerstar Erling Haaland war das Interesse von Bayern München fast ein bisschen peinlich - wegen Robert Lewandowski. "Wenn ich mich in Lewandowski hineinversetze - ich weiß nicht, wie viele Tore er für diesen Klub geschossen und wie viele Titel er gewonnen hat -, da bekommt man Mitleid mit ihm. Wirklich. Ich finde es (ihm gegenüber) respektlos", sagte Haaland in der TV-Dokumentation "Haaland - Valget" (Die Wahl) des Senders Viaplay.

Die Aussage stammt aus dem Februar, als der damalige Dortmunder die Wahl für seinen neuen Klub noch nicht getroffen hatte. Erst in dieser Woche bestätigte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass man im Frühjahr Interesse hatte. "Da waren wir in Gesprächen, aber es hat sich herauskristallisiert, dass es vielleicht von beiden Seiten nicht so funktionieren kann", sagte er bei Sky.

Wohl alle europäischen Topklubs hätten den Stürmer gern genommen. Schließlich wurde im Juni bekannt, dass der Norweger ab der neuen Saison für Manchester City auf Torejagd gehen würde.

Um sich zu entscheiden, nahm der Norweger ein Punkte-System zu Hilfe, mit dem er jeden Interessenten bewertete. Dafür stellte er sich Fragen wie: "Hat der mögliche neue Klub bereits einen starken Neuner?" Die Bayern hatten Lewandowski - und lagen im Frühjahr trotz Haalands Kritik nach Angaben von dessen Vater Alf-Inge auf Platz zwei der Favoritenliste - hinter City, wo der 22-Jährige jetzt spielt.

Gut 70 Millionen Euro bezahlte ManCity an den BVB - aufgrund einer festen Ablösesumme war er relativ günstig zu haben. In nur fünf Spielen erzielte er bereits neun Saisontreffer. Damit knackte der Norweger den Rekord von City-Legende Sergio Agüero, für den nach fünf Spielen acht Treffer zu Buche stehen. Der FC Bayern "tröstete" sich derweil mit der Verpflichtung von Sadio Mané, Lewandowski ließen sie nach wochenlangen Querelen zum FC Barcelona ziehen.