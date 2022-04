Starstürmer Erling Haaland trifft im "kleinen" Revierderby gegen den VfL Bochum dreifach. Doch für einen Sieg seines BVB reicht das nicht. Die Partie des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga wird derweil überschattet von der Nachricht des Todes von Starberater Mino Raiola.

Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland hat auf den Tod seines Beraters Mino Raiola reagiert und ihn dabei mit einem gemeinsamen Foto gewürdigt. "Der Beste", schrieb der 21 Jahre alte Norweger am Samstag auf seinem verifizierten Instagram-Konto zu einem Herzchen und zu dem Bild, das ihn sitzend neben dem stehenden und lächelnden Italiener zeigt. Auf dem Tisch vor ihnen liegt unter anderem eine Autogrammkarte des BVB.

Zuvor hatte Haaland beim 3:4 (2:2) im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum alle drei Dortmunder Tore erzielt. Während der Partie hatte Raiolas Familie auf dem verifizierten Twitter-Account des Spieleragenten die Nachricht von seinem Tod verbreitet. Einer der ersten, der der Familie Beileid bekundete, war Haalands Vater Alfie. "Ruhe in Frieden. Der Beste", schrieb er auf Twitter. Alfie Haaland und Raiola galten als Hauptakteure im Transferpoker rund um den BVB-Star, der den Klub in diesem Sommer wahrscheinlich verlassen wird.

Und das nach einer Saison, die bei den Dortmundern und seinen Fans Spuren hinterlässt. Trotz aller guten Vorsätze, den Fans nach frühen Knockouts in Europa und im DFB-Pokal zumindest einen erfolgreichen und engagierten Bundesliga-Schlussspurt zu bieten, zog sich das Team erneut den Unmut des Anhangs zu. Was als Versöhnung gedacht war, endete in einem lauten Pfeifkonzert. "Das ist natürlich eine große Enttäuschung. Wir wurden zu recht ausgepfiffen", befand Mittelfeldspieler Julian Brandt.

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park bot der Tabellenzweite trotz der drei Treffer von Haaland (19./Handelfmeter, 30./Handelfmeter und 62.) eine enttäuschende Vorstellung. Dagegen gelang den Bochumern, die nach einem Blitzstart und Toren von Sebastian Polter (3.) und Gerrit Holtmann (8.) bereits 2:0 geführt hatten, der erste Sieg in Dortmund seit 1998. Den verdienten Erfolg machten Joker Jürgen Locadia (81.) und Milos Pantovic (86./Handelfmeter) klar.

Mit dem neuerlichen Rückschlag verpasste es der BVB, die insgesamt achte Vize-Meisterschaft bereits am drittletzten Spieltag perfekt zu machen. "Wir haben auf den schnellen Rückstand gut reagiert. Eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl heute", sagte Trainer Rose. Doch am Ende überwog auch bei ihm der Frust - mal wieder: "Wir sind mega enttäuscht." Auch gegen den frechen Aufsteiger wurde deutlich, in welchem Mannschaftsteil beim dringend nötigen Umbau des Kaders für die kommende Saison der größte Handlungsbedarf besteht. "Wenn ich auf die Tabelle schaue und 50 Gegentore sehe als Tabellenzweiter, ist klar, was die Kernthematik ist", so Rose.