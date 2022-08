Robert Lewandowski beschenkt sich zu seinem 34. Geburtstag selbst: Er trifft erstmals in La Liga und führt den FC Barcelona zum Sieg am zweiten Spieltag. Bei Real Sociedad San Sebastián schießt er gleich zwei Tore.

Weltfußballer Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona nun auch in der Torschützenliste der spanischen Primera División angekommen. Der am ersten Spieltag noch glücklose Ex-Bayern-Profi traf am Sonntagabend ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag bei Real Sociedad San Sebastián bereits nach 44 Sekunden und dann in der 68. Minute zum zweiten Mal.

Dabei gewann Real Sociedad sofort nach Anpfiff den Ball, drang in den Strafraum ein und forderte vergeblich einen Elfmeter. Plötzlich hatte Alejandro Balde den Ball, er machte sich auf in Richtung Sociedad-Tor, der Schuss des 18-Jährigen missglückte aber komplett. Doch er wurde zur Vorlage für Lewandowski, der profitierte und seinen ersten Treffer markierte.

Das erste Tor mit dem linken Fuß, das zweite mit dem rechten. Denn in der 68. Minute ließen die Gegner Lewandowskis Mitspieler Pedri im Strafraum zu viel Platz. Er legte auf zu Ansu Fati, der noch einmal quer zum Polen. Perfekt war der Doppelpack am Geburtstag - zu dem auch der FC Bayern via Twitter gratuliert hatte.

Lewandowski war im Sommer nach viel hin und her nach Katalonien gewechselt, hatte die Bundesliga nach insgesamt zwölf Jahren (vier bei Borussia Dortmund, acht beim FC Bayern) verlassen. "Ich bin glücklich und stolz auf das Team", sagte Lewandowski. Sein Premierentor für Barça widmete er seinem verstorbenen Vater, "der vom Himmel aus zuschaut". Eine Woche zuvor war Lewandowski beim 0:0 gegen Rayo Vallecano noch blass geblieben. "Das erste Spiel war nicht gut, es war alles neu. In den ersten Wochen müssen wir uns kennenlernen, aber mit jedem Spiel wird es besser", sagte der Angreifer.

Die Partie am zweiten Spieltag von La Liga gewannen die Katalanen mit 4:1 (1:1). Nach dem schnellen Ausgleich durch den früheren Dortmunder Alexander Isak (6.) sorgte der einst ebenfalls beim BVB angestellte Ousmane Dembélé (66.) wieder für die Barça-Führung. Lewandowski und Ansu Fati (79.) erhöhten. "Das ist ein schöner Sieg und wir sind zufrieden. Robert Lewandowski und Ansu Fati helfen uns sehr", sagte Dembélé und fügte an: "Es ist besser, mit Robert zu spielen als gegen ihn." In der Tabelle machte Barcelona mit nun vier Punkten einen Sprung auf Platz fünf.