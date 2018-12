imago/Action Plus

Nächstes Fußball-Opfer: der FC Arsenal. Mit seiner offensiven Urgewalt überrennt der FC Liverpool die "Gunners" in der Premier League. Der liebevolle Umgang seiner Stars rührt Coach Jürgen Klopp zu Tränen. Nur beim Thema Meisterschaft kippt kurz die Stimmung.

Schon während der Partie kamen Jürgen Klopp die Tränen, nach Schlusspfiff klopfte sich der sichtbar gerührte Coach des FC Liverpool immer wieder aufs Herz und warf Kusshändchen ins Publikum. Trotz des emotionalen Jahresausklangs bei der 5:1-Demontage daheim gegen den FC Arsenal am 20. Spieltag der Premier League wollte der Ex-Dortmunder vor dem Gipfeltreffen mit Manchester City und Josep Guardiola aber weiter nichts vom Titel wissen. "Ich bin nicht die klügste Person der Welt, aber ich bin wirklich kein Idiot", sagte Klopp nach dem achten Pflichtspielsieg in Serie. "Es ist wirklich nicht wichtig, wie viele Punkte du im Dezember vorne liegst."

Mit der Demonstration seiner Offensivstärke um Dreifach-Torschütze Roberto Firmino sowie Mohamed Salah und Sadio Mané, die je einmal trafen, erhöhte der souveräne Tabellenführer den Druck auf Man City. Sollten die weiter ungeschlagenen Reds das Duell am 3. Januar beim Verfolger gewinnen, bräuchte das Team des früheren Bayern-Trainers bei einem zweistelligen Punkterückstand schon eine immense Aufholjagd. "Es ist ein Marathon, den wir laufen", warnte Klopp dennoch. Guardiola stimmt in die ersten Psychospielchen mit ein - und schob die Favoritenrolle dem Kontrahenten zu. "Was können wir sagen, wenn Liverpool neunmal keinen Gegentreffer bekommt und viele Tore erzielt. Wir können damit nicht mithalten, wenn wir uns mit ihnen vergleichen", gestand Guardiola.

Unkontrollierbare Angriffsstärke

Wenn Klopps Team in Bestform aufläuft, gibt es derzeit kaum einen Gegner, der mit der Angriffsstärke der Reds zurechtkommt. Womöglich auch nicht der FC Bayern, gegen den die Reds das Achtelfinale der Champions League bestreiten müssen (19. Februar und 13. März). Die Arsenal-Verteidigung um den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi sowie die Ex-Bundesligaprofis Sokratis und Sead Kolasinac war an diesem Samstagabend nach der eigenen Führung durch Ainsley Maitland-Niles (11. Minute) heillos überfordert. Liverpool konnte sich sogar aussuchen, wer jubeln durfte: Salah überließ dem Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino den Ball vor dem Strafstoß zum 5:1. "Ich habe fast geweint, weil wir alle wissen, wie sehr Mo Tore schießen will", sagte Klopp.

Auf der Seite von Arsenal fehlte Mesut Özil mit Knieproblemen. So blieb das Angriffsspiel der Londoner ohne Inspiration. Stürmer Pierre-Emerick Aubamayeng kam lediglich auf 13 Ballberührungen - sechs davon bei Anstößen. "Wir haben genug Qualität, auch wenn jemand verletzt ist", sagte Bernd Leno dennoch. Obwohl den bemitleidenswerten Ex-Leverkusener bei keinem Gegentreffer die Schuld traf, steht er dennoch in der Kritik. "Leno hat es nicht mal ins deutsche Nationalteam geschafft", sagte der langjährige Arsenal-Verteidiger Martin Keown. "Ist er besser als Petr Cech? Nein, ich denke nicht, aber Petr Cech hat seit September nicht mehr (in der Liga) gespielt."