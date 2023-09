Louis van Gaal stand im vergangenen Dezember als Trainer der Niederlande im WM-Viertelfinale. In einem epochalen Spiel gegen Argentinien unterlag die "Elftal" dem späteren Weltmeister im Elfmeterschießen. Jetzt meldet der Coach seine Zweifel an der Rechtsmäßigkeit an.

Die niederländische Trainerlegende Louis van Gaal fühlt sich um ihren größten Triumph betrogen. Der Sieg Argentiniens bei der Fußball-WM in Katar und damit auch der Viertelfinal-Erfolg über Oranje jedenfalls seien geplant gewesen, meinte der 72-Jährige.

"Ich möchte eigentlich nicht viel dazu sagen", sagte van Gaal am Rande einer Gala in Utrecht dem TV-Sender NOS, aber: "Wenn man sieht, wie Argentinien die Tore schießt und wie wir die Tore schießen und wie einige argentinische Spieler über die Grenze gingen und nicht bestraft wurden - dann denke ich, dass alles ein abgekartetes Spiel war."

Was er genau damit meine? "Ich meine alles so, wie ich es sage. Dass Messi Weltmeister werden sollte? Das denke ich, ja", sagte er. Der niederländische Verband wollte die Aussagen nicht kommentieren, Elftal-Kapitän Virgil van Dijk sagte, er sei "anderer Meinung" als sein früherer Trainer. Die Niederlande waren bei der WM in einem dramatischen Duell mit Lionel Messis Argentinien erst im Elfmeterschießen gescheitert. Messi und Co. holten sich schließlich im Endspiel gegen Frankreich abermals im finalen Shootout den Titel.

Schiedsrichter Lahoz schrieb WM-Geschichte

Im Finalstadion Lusail hatte Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz alle und jeden gegen sich aufgebracht. Mit insgesamt 17 Gelben- und einer Gelb-Roten-Karte wies der offizielle Spielbericht am Ende einen einsamen WM-Rekord aus. Lahoz war das von Gehässigkeiten geprägte Spiel entglitten, mit seiner Theatralik und wahllosen Pfiffen hatte der 45-Jährige sich "alle zum Feind" gemacht, wie das spanische Blatt "AS" über die "desaströse" Leistung später schrieb. Sowohl die Argentinier als auch die Niederländer hatten sich nach dem Spiel ausgiebig beschwert, wobei van Gaal über einen "dubiosen" Elfmeterpfiff zum 2:0 für den späteren Weltmeister klagte.

Van Gaal wurde am Montagabend für seine Verdienste um den niederländischen Fußball geehrt. Gesundheitlich gehe es ihm nach einer weiteren Operation im August wegen seiner Erkrankung an Prostatakrebs gut, berichtete er. Ob der Eingriff, bei dem es Komplikationen gegeben habe, sein Ziel erreicht habe, sei noch offen, ergänzte er.