Am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga muss Tabellenführer Arminia Bielefeld sich seltenen Gefühlen stellen: In Heidenheim gelingt erst zum zweiten Mal in dieser Saison kein Auswärtssieg. Fürth pirscht sich erfolgreich nach oben, im Kellerduell gelingt St. Pauli ein Befreiungsschlag.

1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 0:0 (0:0)

Der 1. FC Heidenheim hat die Erfolgsserie von Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld nur teilweise stoppen können. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus kam am Samstag in einem auch ohne Tore sehenswerten Topspiel beim Team von der Schwäbischen Alb nicht über ein 0:0 hinaus, baute den Vorsprung auf die Verfolger Hamburger SV und VfB Stuttgart am letzten Spieltag der Vorrunde aber vorerst auf fünf Punkte aus. Zwar endete damit die Bielefelder Serie von sieben Auswärtssiegen nacheinander, der Herbstmeister ist nun aber seit neun Partien ohne Niederlage.

Heidenheim bot eine Woche nach dem 1:0 beim Hamburger SV mit einer starken Leistung erneut einem Aufstiegskandidaten Paroli und bleibt Tabellenvierter. Nach einer ersten Drangphase des FCH übernahm Bielefeld vor 11 200 Zuschauern zunehmend das Kommando und kontrollierte die Partie. Doch Toptorjäger Fabian Klos verpasste bei einem Schuss und einem Kopfball zweimal die Führung (28., 38.). In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams den Siegtreffer verpassten.

FC St. Pauli - SV Wehen-Wiesbaden 3:1 (1:0)

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gab der FC St. Pauli mit seinem angeschlagenen Trainer Jos Luhukay von sich. Nach acht Spielen ohne Sieg bezwangen die Hamburger im Kellerduell den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (1:0) und und setzten sich vorerst drei Punkte vom Relegationsplatz ab. Viktor Gyökeres brachte St. Pauli mit einem abgefälschten Schuss in Führung (22.) - zu diesem Zeitpunkt glücklich, aufgrund der Überlegenheit der Hamburger danach aber durchaus verdient. Ein Blackout von Marvin Knoll bescherte Wiesbaden den überraschenden Ausgleich: Die unfreiwillige Vorlage nutzte Manuel Schäffler zum 1:1 (70.). Henk Veerman (86.) und erneut Gyökeres (90.+1) sicherten den Gastgebern doch noch den ersten Dreier seit Ende September.

Karlsruher SC - Greuther Fürth 1:5 (1:2)

Mit einem Kantersieg hat die SpVgg Greuther Fürth ihre monatelange Auswärtsmisere beendet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann am Samstag verdient mit 5:1 (2:1) beim Aufsteiger Karlsruher SC und rückte dank des zweiten Sieges in der Fremde vorerst auf den sechsten Platz vor.

Branimir Hrgota (19. Minute), Tobias Mohr (29.), Paul Jaeckel (61.), Havard Nielsen (77.) und Jamie Leweling (90.+2) trafen zum Abschluss der Vorrunde für die Franken und sicherten den bisher höchsten Saisonsieg. Karlsruhes Philipp Hofmann erzielte mit seinem zehnten Saisontor den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (26.). Eine Woche nach dem überraschenden 2:2 bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld riss damit eine kleine Erfolgsserie des KSC mit fünf Heimspielen ohne Niederlage. Die Gastgeber leisteten sich in der Defensive zu viele Fehler und kassierten die bisher höchste Niederlage in dieser Saison.