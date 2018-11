Sport

Dynamo atmet auf, Pauli remis: Paderborns Tormaschine trifft munter weiter

Die Fans des SC Paderborn können in der 2. Fußball-Bundesliga weiter Tore bejubeln, diesmal beim Sieg in Heidenheim. Nach dem Debakel in Köln rehabilitiert sich Dynamo Dresden gegen Schlusslicht Ingolstadt. St. Pauli gibt in Regensburg einen Dreier aus der Hand.

1. FC Heidenheim - SC Paderborn 1:5 (1:2)

Der SC Paderborn hat den zuletzt guten Lauf des 1. FC Heidenheim mit einem 5:1 (2:1)-Auswärtssieg jäh gestoppt und die Gastgeber in der Tabelle überholt. Nach sechs Spielen ohne Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga rutschte Heidenheim durch die Pleite im 150. Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte auf einen zweistelligen Tabellenplatz ab. Paderborn dagegen kletterte durch den ersten Erfolg nach zuletzt vier Partien ohne Sieg auf Rang sieben. Der Klub untermauert damit seine Position als Team mit dem zweitbesten Angriff der Liga.

Vor 10.000 Zuschauern in der Voith-Arena traf Christopher Antwi-Adjej mit einem schönen Distanzschuss zur Führung für die Gäste. Nur sechs Minuten danach erhöhte Philipp Klement mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0. Sven Michel (71. Minute) nach einem Torwartfehler von FCH-Schlussmann Kevin Müller und Sebastian Vasiliadis (79./90.+2) sorgten in der zweiten Halbzeit für das deutliche Endergebnis. Heidenheim kam durch Startelfdebütant Maurice Multhaup vor der Pause zum Anschlusstreffer (44.), vergab aber zu viele Gelegenheiten und kassierte am Ende verdient die vierte Niederlage der Saison.

SSV Jahn Regensburg - FC St. Pauli 1:1 (0:1)

Der FC St. Pauli hat sich mit einem Remis beim SSV Jahn Regensburg zumindest für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Zwei Tage nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Markus Kauczinski bis zum Sommer 2020 mussten sich die Hamburger mit einem späten 1:1 (1:0) begnügen. Die Regensburger agierten in der Offensive lange nicht konsequent genug, bleiben aber seit neun Partien ungeschlagen.

Vor 15.210 Zuschauern im ausverkauften Regensburger Stadion sorgte der niederländische Stürmer Henk Veerman (39. Minute) vor der Halbzeit für die schmeichelhafte Gäste-Führung. Sebastian Stolze (87.) traf wenige Minuten vor dem Ende gegen Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann. Mit 24 Punkten ist St. Pauli nun Tabellendritter, Union Berlin kann im Montagsspiel beim Hamburger SV den Kiez-Club allerdings noch verdrängen. Der SSV Jahn liegt mit 21 Zählern im Mittelfeld.

SG Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 2:0 (2:0)

Dynamo Dresden hat Wiedergutmachung für das 1:8-Debakel beim 1. FC Köln betrieben. Gegen Schlusslicht FC Ingolstadt kamen die Sachsen nach langer Überzahl zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0). Während Dynamo in der Tabelle den Blick nach oben richten darf, verschärfte sich die Lage beim FCI nach der achten Saisonniederlage weiter.

Patrick Ebert (7., Foulelfmeter) und Moussa Koné (16.) legten früh für Dresden vor. Vor dem Strafstoß war Kone von Phil Neumann zu Fall gebracht worden, der für die Notbremse die Rote Karte sah (5.). Dresden ruhte sich nach der schnellen Führung nicht aus und drängte auf den zweiten Treffer. Dieser gelang Kone nach einer guten Vorarbeit von Ebert. In der Folge kontrollierte Dresden das Spiel. Ingolstadt kam in Unterzahl kaum zu Vorstößen und hatte sogar Glück, zur Pause nicht höher zurückzuliegen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Dresden dominierte das einseitige Spiel und hatte selten Mühe mit den harmlosen Gästen. Erst in der Schlussphase kam der FCI wie beim Pfostenschuss von Osayamen Osawe (77.) zu Chancen.

