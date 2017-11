Sport

Denkwürdiger CL-Abend: Real erballert Rekord - Reds zeigen Nerven

Eine 3:0-Führung, die verspielt wird. Ein Elfmetzer, der wiederholt wird. Ein CL-Rekord für Real Madrid - dazu jede Menge Tore und auch Enttäuschungen: Die vorletzte Runde der Gruppenphase in der europäischen Königsklasse hat es in sich.

Titelverteidiger Real Madrid hat vorzeitig das Achtelfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Das Team von Weltmeister Toni Kroos fertigte APOEL Nikosia auswärts mit 6:0 (4:0) ab. Das war gleichzeitig der höchste Auswärtssieg der Königlichen in der Champions-League-Geschichte. Madrids bisher höchster CL-Auswärtssieg war ein 6:1 auf Schalke. Liverpool hatte Mitte Oktober in der Königsklasse 7:0 bei NK Maribor gewonnen.

Real liegt in Dortmunds Gruppe H mit zehn Zählern hinter Tabellenführer Tottenham Hotspur (13) auf Rang zwei. Die Spurs siegten beim BVB mit 2:1 (0:1).

Nervenspiel in Sevilla

Ebenfalls länger im Gedächtnis bleiben dürfte das Spiel des FC Liverpool beim FC Sevilla. Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp verspielte zum einen eine 3:0-Führung und damit zum anderen auch den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde. Die "Reds" mussten sich in der Gruppe E in Sevilla am Ende mit einem 3:3 begnügen. Dabei wurde ein Strafstoß für Sevilla sogar wiederholt. Liverpool führt die Gruppe E mit 9 Punkten an vor Sevilla mit 8 und Spartak Moskau mit 6.

Ein 1:1 gegen den FC Porto reicht Besiktas Istanbul für die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation. Porto folgt in der Tabelle auf Rang zwei mit sieben Punkten. RB Leipzig, die einen 4:1-Erfolg beim AS Monaco feierten, liegen mit sieben Zählern ebenfalls aussichtsreich im Rennen. Allerdings darf wegen des verlorenen direkten Vergleichs, Porto am letzten Spieltag gegen den AS Monaco nicht gewinnen.

Doe deutschen Spiele:

Dortmund-Tottenham 1:2 (1:0)

AS Monaco-RB Leipzig 1:4 (1:4)

Quelle: n-tv.de