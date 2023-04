Der FC Barcelona lässt in der Liga erneut Punkte liegen. Die Katalanen kommen beim FC Getafe nur zu einem torlosen Remis. Dennoch liegt Barcelona souverän an der Spitze und hat den ersten Meistertitel seit 2019 fest im Blick: Titelverteidiger Real Madrid hat als erster Verfolger elf Punkte Rückstand.

Kuriose Serie: Der FC Barcelona ist auch im dritten Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg und Tor geblieben. Der Tabellenführer der spanischen Liga kam bei Abstiegskandidat FC Getafe nach einer insgesamt offensiv viel zu schwachen Vorstellung nur zu einem torlosen Unentschieden. Die Katalanen um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen behaupteten ihre Spitzenposition trotzdem und haben nach dem 29. Spieltag elf Punkte Vorsprung vor Verfolger Real Madrid. Noch sind neun Spieltage zu absolvieren.

Zuletzt hatte es in der Meisterschaft am vergangenen Montag bereits ein 0:0 im eigenen Stadion gegen den FC Girona gegeben. Zuvor war die Mannschaft von Barça-Coach Xavi und Stürmerstar Robert Lewandowski nach einem 0:4 gegen Real Madrid im Halbfinale des spanischen Pokalwettbewerbs ausgeschieden. Erstmals in dieser Saison schoss Barcelona in drei Begegnungen nacheinander kein Tor. Die Medien hatten bereits nach dem Remis gegen Girona harte Kritik geübt, besonders an Lewandowski. "Der Pole nimmt weiterhin nicht am Spiel teil und hat viel weniger Einfluss als im ersten Drittel der Saison", schrieb die "Mundo Deportivo" über den Auftritt des ehemaligen Bayern-Stürmers, dessen "Abstieg" sich weiter "fortsetzt".

Der 34-Jährige kann zwar auch bei seinem neuen Arbeitgeber eine starke Bilanz vorweisen, in 37 Pflichtspielen erzielte er 27 Tore und bereitete sieben Treffer vor. Aber es ist eben auch so: In der Liga traf er seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der WM-Pause "nur" noch viermal. Zwei Treffer gelangen ihm dabei am 1. April beim 4:0-Sieg gegen den weit abgeschlagenen Tabellenletzten FC Elche.

Real holte sich dagegen weiter Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Mit einem überlegenen Sieg stimmten sich die "Königlichen" auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea ein. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf, aber ohne Ex-Weltmeister Toni Kroos im Kader, gewann Real beim FC Cádiz mit 2:0 (0:0). Madrid vergab vor den Toren von Nacho Fernández (72.) und Marco Asensio (76.) zahlreiche Chancen. Das Hinspiel in der Königsklasse hatte Real mit 2:0 gewonnen, die Entscheidung fällt am Dienstag (21 Uhr) in London.