Nach dem Pokal-Aus gegen Freiburg hadert der FC Bayern mit seiner offensiven Harmlosigkeit. Jetzt meldet sich für das Bundesliga-Duell mit dem Sport-Club der Topstürmer der Münchner ab. Trainer Thomas Tuchel muss seine Angriffsreihe umbauen.

Mit 17 Treffern ist Eric Maxim Choupo-Moting der Toptorjäger des FC Bayern in der laufenden Saison. Vor allem aber ist der 34-Jährige derzeit der einzige klassische Stürmer im Kader des deutschen Rekordmeisters. Sadio Mané kommt eher über die Flügel, Jamal Musiala und Thomas Müller am liebsten aus der Reihe hinter den Spitzen. Auch Leroy Sané und Serge Gnabry dringen am liebsten mit Tempo in den Strafraum vor. Choupo-Moting dagegen ist bei all seiner fußballerischen Klasse oftmals als Zielspieler vor dem gegnerischen Tor vorgesehen - und hat dabei mit seiner Treffsicherheit den Schmerz von Robert Lewandowskis Abgang gelindert. Nun aber droht der Angreifer in entscheidenden Partien zu fehlen.

"Choupo wird, so wie es aussieht, ausfallen", sagte Trainer Thomas Tuchel mit Blick auf das freitägliche Training und das samstägliche Bundesliga-Topspiel beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de): "Er war vorher ein bisschen angeschlagen am Knie und hatte noch mal Probleme."

Der Sport-Club hatte die Münchner am Dienstag dank eines Last-Minute-Handelfmeters aus dem DFB-Pokal befördert. Bei einer erneuten Niederlage in Freiburg droht dem FC Bayern der erneute Verlust der gerade erst zurückeroberten Tabellenführung - sollte Borussia Dortmund parallel gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen. Der 27. Spieltag bietet das seltene Spektakel, dass die ersten Vier der Tabelle in direkten Duellen aufeinandertreffen.

Tuchel sieht Pokal-Aus als Lektion

Tuchels Sorge aber scheint schon über Freiburg hinauszugehen: Bei Choupo-Moting wird es demnach auch für den kommenden Dienstag "eng", wenn der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City auf die Probe gestellt wird: "Er hat eine Reaktion im Knie gehabt" und müsse sich deshalb "einer Behandlung unterziehen". Mindestens einmal muss der Nachfolger von Julian Nagelsmann daher seine Offensive umbauen, möglicherweise rückt dann Müller in die vorderste Reihe und Jamal Musiala von der Bank in die Startaufstellung. Tuchel nannte Gnabry und Mané als Optionen. Sturmtalent Mathys Tel ist dagegen keine Alternative, der 17-Jährige fehlt wegen eines Muskelfaserrisses.

Tuchel übte sich außerdem darin, trotz der Pokal-Ernüchterung und dem damit verbundenen Abschied vom Triple-Traum positiv zu bleiben. "Es gilt, daraus zu lernen und es in eine Bereitschaft umzumünzen, da zu sein. Wir schauen nach vorne, haben die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust und spielen in der Bundesliga um den Titel."

In Freiburg - und womöglich auch in Manchester - muss das allerdings ohne Choupo-Moting gelingen, den zuletzt schon Rückenbeschwerden zur Absage der Länderspielreise gezwungen hatten. Eine Schwächung für den FC Bayern, in dessen interner Torschützenliste wettbewerbsübergreifend hinter Choupo-Moting (17 Tore) übrigens erst Musiala (15), dann Sané (13) und Gnabry (12) sowie Mané (11) folgen. Deren Torgefahr dürfte nun deutlich stärker in den Fokus rücken.