Der SC Paderborn macht am 12. Spieltag einen Sprung in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Gegner Karlsruher SC wird nach dessen Pokal-Coup in der ersten Hälfte überrollt, dann wird das Spiel zur Zitterpartie. Das ehemalige Überraschungsteam Jahn Regensburg feiert ebenfalls einen wichtigen Sieg.

Karlsruher SC - SC Paderborn 2:4 (0:4)

Der SC Paderborn hat den Pokalhelden des Karlsruher SC eine bittere Niederlage zugefügt und sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga auf Platz vier vorgeschoben. Vier Tage nach seinem überraschenden Erfolg bei Bayer Leverkusen in der zweiten Runde des DFB-Pokals wurde der KSC von den Ostwestfalen in der ersten Halbzeit überrollt und verlor mit 2:4 (0:4). Sven Michel mit einem Hattrick (23., 29. und 32. Minute) avancierte vor 14.039 Zuschauern zum Mann des Spiels. Julian Justvan (20.) hatte die Paderborner in Führung gebracht. Für den KSC, der auf Rang neun abrutschte, trafen Fabian Schleusener (68.) und Philipp Hofmann (70.).

Die Tore der Gäste waren sehenswert. Justvan traf per Direktabnahme aus rund 15 Metern, Michel erst mit einem wuchtigen Schuss und dann per Heber. Bei seinem dritten Treffer musste der 31-Jährige nur noch den Fuß hinhalten. Die Badener berappelten sich erst spät. Nachdem Kyoung-Rok Choi den Pfosten getroffen hatte (60.), brachten Joker Schleusener und Hofmann sie mit einem Doppelschlag wieder heran. Rund zehn Minuten vor Schluss entschied Schiedsrichter Timo Gerach nach einem Duell zwischen Marvin Wanitzek und Jamilu Collins auf Elfmeter für den KSC, nahm ihn nach Ansicht der Videobilder dann aber zurück - und bremste den KSC so auf dem Weg zum möglichen Wunder-Comeback herb aus.

Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0)

Aufsteiger FC Hansa Rostock hat mit dem zweiten Heimsieg Distanz zu den Abstiegsrängen gewahrt. Das Team von Trainer Jens Härtel bezwang Fortuna Düsseldorf verdient mit 2:1 (1:0) und liegt nach zwölf Spieltagen auf dem zwölften Rang. Hanno Behrens (20. Minute) und Bentley Baxter Bahn (73./Handelfmeter) erzielten vor 20.000 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Gastgeber. Khaled Narey (57.) hatte für die Gäste zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die im Vergleich zum Pokalerfolg bei Jahn Regensburg auf vier Positionen veränderten Hausherren waren die klar tonangebende Vertretung und wurden für ihre Bemühungen mit der Führung belohnt. Mittelfeldchef Behrens schoss zentral aus 18 Metern ab und traf unhaltbar für Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier ins rechte Eck. Vier Minuten später hatte Mittelstürmer John Verhoek das 2:0 auf dem Fuß, fand aber aus Nahdistanz in Kastenmeier seinen Meister.

Fortunas Offensive hatte im ersten Abschnitt nichts zu bieten. Hansa-Torhüter Markus Kolke musste nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen. Als der Hansa-Kapitän dann reagieren musste, war er chancenlos. Narey nutzte die erste echte Gelegenheit der Rheinländer zum glücklichen Ausgleich. Dann aber verwandelte der eingewechselte Bahn einen Handelfmeter eiskalt zum Sieg.

FC Ingolstadt - Jahn Regensburg 0:3 (0:1)

Das Überraschungsteam von Jahn Regensburg hält sich hartnäckig in der Spitzengruppe. Die Oberpfälzer gewannen das Donau-Derby beim Tabellenletzten FC Ingolstadt mit 3:0 (1:0). Mit 25 Punkten belegt der Jahn nach dem zwölften Spieltag den zweiten Aufstiegsplatz hinter Spitzenreiter FC St. Pauli. "Aufsteiger, AufsteigerA, skandierten die mitgereisten Jahn-Fans unter den 7024 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark.

Stürmer David Otto (9. Minute), Elfmeterschütze Max Besuschkow (63.) und der eingewechselte Kaan Caliskaner (73.) erzielten die Tore für das klar reifere Team von Trainer Mersad Selimbegovic. Vier Tage nach dem kraftraubenden Pokal-K.o. im Elfmeterschießen gegen Hansa Rostock mussten die Gäste aber beißen, um den siebten Saisonsieg einzufahren.

André Schubert blieb auch im vierten Spiel als Ingolstädter Coach sieglos. Ohne den erkrankten Kapitän Stefan Kutschke mangelte es den Schanzern an Durchschlagskraft. Ottos Tor nach feiner Vorarbeit von Benedikt Saller stellte früh die Weichen. Besuschkow sorgte nach Foul an Kapitän Benedikt Gimber vom Elfmeterpunkt für die Vorentscheidung. Caliskaner erhöhte nach einem Eckball per Kopf. Der FCI kämpfte, aber das reichte wieder nicht. Michael Heinloth schoss vorbei (12.). Und Jahn-Torwart Alexander Meyer wehrte einen Kopfball von Verteidiger Thomas Keller mit einem Reflex ab (55.).