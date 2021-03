Noch eilt die Zeit für den Deutschen Fußball-Bund nicht: Erst nach der EM im Sommer braucht es schließlich einen neuen Bundestrainer. Doch eigentlich muss der Verband die Suche gar nicht in die Länge ziehen: Der perfekte Nachfolger ist schon da.

Jürgen Klopp hat schon abgesagt. Der FC Bayern sieht keine Gründe, Hansi Flick freizugeben. Thomas Tuchel hat sich gerade erst eine spektakuläre neue Herausforderung beim FC Chelsea gesucht. Und Ralf Rangnick ist mutmaßlich als Typ zu unbequem für den Deutschen Fußball-Bund, dem allerdings ein innovativer Charakter wie eben Rangnick durchaus guttun würde. Diesen Mut und diese Beharrlichkeit, sich mit einem mächtigen Visionär als Bundestrainer auseinanderzusetzen, die traut man dem Verband beim besten Willen nicht zu.

So schön dieses Name-Dropping ist. So viel Spaß das Spekulieren macht. Die Lösung für die Nachfolge von Joachim Löw, der sein Amt nach der Europameisterschaft zur Verfügung stellt, sie ist so einfach, so naheliegend. Sie liegt zur sofortigen Beförderung im Sommer bereit. Diese Lösung heißt Stefan Kuntz. Und sie ist nicht nur reiz- und sinnvoll, weil sie problemlos umsetzbar ist. Kuntz bringt nämlich auch alles mit, was es für den Posten braucht.

Seit August 2016 trainiert er die U21-Nationalmannschaft, holte 2017 mit ihr den EM-Titel in Polen. Unter anderem dabei waren die aktuellen DFB-Auswahlspieler Serge Gnabry und Thilo Kehrer dabei. Für Kuntz spricht eben auch genau, dass er mit dem überwiegenden Teil der Nationalmannschaft schon zusammen gearbeitet hat. Denn auch Leroy Sané und Timo Werner kickten in seiner Auswahl.

Spieler schwärmen von Kuntz

Kuntz ist ein bodenständiger Trainer. Er weiß, was er kann und vor allem auch, was nicht. Er hat ein starkes Gespür, mit Menschen umzugehen. Als Identifikationsfigur eignet sich Kuntz, der eher Kumpeltyp als Weltmann ist. Stakeholder und irgendwelche schwer verständlichen Hashtags sind so gar nicht seins. Er führt und leitet mit viel Geschick, mit Humor und Leichtigkeit, aber vor allem mit ehrlicher Arbeit. Und für alles, was er nicht kann, setzt Kuntz Experten ein. So wie man das heute eben macht, will man ein Team erfolgreich führen.

Kuntz ist kein Taktikfuchs wie Rangnick und kein Motivator wie Klopp. Kuntz ist ein Kümmerer, ein Geschichtenerzähler. Er überfordert seine Spieler nicht mit zu vielen taktischen Vorgaben und Ernährungsplänen. "Ich möchte auch ein Gegengewicht zu den Vereinstrainern sein", hat er zum Beginn seiner beim DFB mal gesagt. "Die Spieler sollen sich wohlfühlen, wenn sie zur Nationalmannschaft kommen, den Alltagsstress vergessen".

Kuntz gibt "seinen Jungs" das Gefühl, einen väterlichen Freund an der Seite zu haben, das schafft Teamgeist und sorgt für totale Identifikation. "Wir waren Freunde, noch nie habe ich solch einen Teamspirit erlebt wie in dieser Truppe", sagt auch heute noch Maximilian Arnold, der Kapitän des Europameister-Jahrgangs 2017 und dank seiner herausragenden Form der vergangenen Wochen durchaus auch ein Mann für die "große" Nationalmannschaft. Kuntz nimmt sie alle mit. Auf und neben dem Platz. Ein Glücksgriff, wenn der DFB denn nun wirklich zugreift.