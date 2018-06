Sport

"Sind verdient ausgeschieden": DFB-Team veröffentlicht Brief an die Fans

Nur wenige Stunden nach dem historischen WM-Aus versucht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in einem Brief das Debakel zu erklären. Danach tritt das DFB-Team die Heimreise an. Doch auch die verläuft nicht planmäßig.

Bevor die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit knapp einstündiger Verspätung in Moskau ins Flugzeug nach Deutschland gestiegen ist, hat sich die DFB-Auswahl in einem offenen Brief beim WM-Ausrichter Russland für die Gastfreundschaft bedankt - und sich nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM an die enttäuschten Fans gerichtet. Bislang ist die nur neun Sätze umfassende Stellungnahme nicht auf der offiziellen DFB-Webseite, sondern nur auf Twitter und Facebook zu lesen - und hier:







Weil die Sondermaschine mit der Nummer LH 343 noch nicht fertig beladen war, verzögerte sich der ursprünglich für 11 Uhr geplante Abflug um etwa eine Stunde. Die Wartezeit nutzten DFB-Präsident Reinhard Grindel, Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und Kapitän Manuel Neuer zu intensiven Gesprächen in den ersten Reihen des Flugzeugs.

Nach dem WM-Aus ist die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw noch offen, eine Entscheidung soll erst in den kommenden Tagen getroffen werden. Der Vertrag des 58-Jährigen läuft noch bis zur WM 2022 in Katar. DFB-Präsident Grindel hatte allerdings schon im Vorfeld des abschließenden Vorrundenspiels gegen Südkorea betont, auch im Fall des WM-Aus am Bundestrainer festzuhalten. Auch Bierhoff gab nach dem Spiel an, an Löw festhalten zu wollen.

Quelle: n-tv.de