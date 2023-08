Baidu und Co drücken aufs Tempo Chinas Internetriesen geben Großbestellung bei Nvidia in Auftrag

Die chinesischen Konzerne Baidu, ByteDance, Tencent und Alibaba gehen bei dem US-Chiphersteller Nvidia auf ausführliche Einkaufstour. Jedes Unternehmen hat laut einem Bericht jeweils Prozessoren für eine Milliarde Dollar bestellt.

Chinas Internetgiganten drücken einem Zeitungsbericht zufolge bei der Entwicklung generativer Systeme für Künstliche Intelligenz aufs Tempo. Baidu, der TikTok-Eigentümer ByteDance, Tencent und Alibaba hätten beim US-Chiphersteller Nvidia jeweils Bestellungen im Wert von einer Milliarde Dollar für rund 100.000 A800-Prozessoren aufgegeben, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollten, berichtete die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die chinesischen Konzerne hätten demnach zudem Grafikprozessoren im Wert von vier Milliarden Dollar gekauft, die bis 2024 ausgeliefert werden sollen. Baidu, ByteDance, Tencent und Alibaba reagierten zunächst nicht auf die Anfragen zur Stellungnahme. Nvidia lehnte einen Kommentar ab.

Nachdem die USA den Export von Hochleistungschips nach China aufgrund von Sicherheitsbedenken eingeschränkt haben und Nvidia die Ausfuhr seiner beiden Hochleistungschips für künstliche Intelligenz in das Land untersagt wurde, bietet der Chiphersteller nun den A800-Prozessor für China an, der die Auflagen der US-Regierung erfüllt.

Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden ein Dekret unterzeichnet, das zum Schutz der nationalen Sicherheit bestimmte US-Investitionen in sensible Technologien in China verbietet. Experten zufolge könnte diese Maßnahme die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verschärfen. Der durch ChatGPT ausgelöste KI-Boom lässt die Nachfrage nach Chips weltweit steigen.

Die möglichen neuen Beschränkungen könnten nach Einschätzung von Nvidia erhebliche Nachteile mit sich bringen. "Langfristig werden Beschränkungen, die den Verkauf unserer KI-Chips nach China verbieten, zu einem dauerhaften Chancenverlust für die US-Industrie führen, in einem der größten Märkte der Welt zu konkurrieren und die Marktführerschaft zu übernehmen - Auswirkungen auf unser künftiges Geschäft und unsere Finanzergebnisse sind vorhanden", sagte Colette Kress, Finanzchefin von Nvidia.