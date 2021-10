(Foto: Nicola Dove / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED)

Auch für Geheimagent James Bond und seine Widersacher gilt: Das Sparbuch ist heutzutage nicht mehr die beste Geldanlage. Außerdem lieben sie das Risiko und den Adrenalinkick. Doch in welche Aktien würden sie wohl investieren?

Der lang erwartete letzte "James Bond"-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle ist gestartet. In "Keine Zeit zu sterben" muss der Geheimagent einen Wissenschaftler aus den Fängen des durchgeknallten Bösewichts befreien. Der hat allerdings eine Menge fortgeschrittener Technologien, um 007 die Mission so unbequem wie möglich zu gestalten. Also gibt es, was es in "Bond"-Filmen immer gibt: viel Action und Rumgeballer.

James Bond, seine Verbündeten und Widersacher:innen sind dabei selbstverständlich allesamt gewiefte Leute, die wissen: Das Sparbuch ist heutzutage nicht mehr die beste Geldanlage. Außerdem lieben sie alle das Risiko und den Adrenalinkick. Deshalb sind wir uns sicher: 007 und Co. sind echte Anleger:innen. Nur: In welche Anlageprodukte würden sie investieren? Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro, hat sich die verschiedenen Charaktere angesehen und daraus passende Portfolios zusammengestellt. Hierbei handelt es sich selbstverständlich um keine Anlageberatung:

Burberry 21,20 James Bond ist fasziniert von schnellen Autos und würde sich vermutlich für eine der vielen Aktien von Autoherstellern wie Aston Martin, BMW, Jaguar oder Mercedes entscheiden. Unterstellt man ihm Treue zum Königreich, entschiede er sich für Aston Martin Lagonda Global Holdings plc . Viele dieser sogenannten traditionellen Automobilunternehmen haben die globalen Aktienmärkte völlig outperformt, da die sich wieder öffnenden Volkswirtschaften die Autoverkäufe angekurbelt und es ihnen ermöglicht haben, ihre Investitionen in Elektrofahrzeuge (EV) zu beschleunigen. Daimler beispielsweise wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,5 gehandelt, während der E-Auto-Pionier Tesla mit dem 114-Fachen bewertet wird. Daimler hat eine Free-Cashflow-Rendite von 10 Prozent nach der Finanzierung eines Investitionsplans von 10 Milliarden US-Dollar, während die Rendite bei Tesla 0 Prozent beträgt, nachdem der Investitionsplan nur halb so groß ist. 007 ist zudem Fan von Mode, gerne hochpreisig und klassisch. Burberry scheint für ihn ein guter Fit zu sein - auch als Aktie. Wenn es etwas casual sein soll, wäre Hugo Boss auch eine gute Option. Nicht zuletzt ist Bond ein Herr des guten Geschmacks und Genussmensch, auch bei alkoholhaltigen Getränken. Mit der Diageo-Aktie ist er breit aufgestellt.

Bumble 51,09 Als Bonds Assistentin will Miss Moneypenny wissen, was ihr MI6-Agent so treibt. Damit sie ihn stets im Blick hat, investiert sie in Palantir. Wie dem Geheimagenten ist auch Miss Moneypenny Mode wichtig, der Auftritt muss stimmen. Darum hält sie Aktien von LVMH. Das Luxusunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 320 Milliarden Euro, zu dem Marken von Louis Vuitton bis Givenchy gehören, profitiert vom Aufschwung der Verbraucher:innen und erwartet in diesem Jahr einen Gewinnanstieg von 120 Prozent, insbesondere in Asien, wo mehr als ein Drittel des Umsatzes erzielt wird. Und wenn sie nicht gerade mit Bond flirtet, legt sie ihr Geld in Bumble-Aktien an.

Foltern kann jeder, doch wollen Bonds Gegenspieler:innen mit den besten Waffen ausgerüstet sein. Für einen Bösewicht scheint Lockheed Martin da eine optimale Anlagewahl zu sein. Wie allen Haustierbesitzer:innen liegt auch einem Bösewicht das Wohlergehen des Haustiers am Herzen: Chewy könnte Tierbesitzer:innen glücklicher machen. Als das größte Online-Tierbedarfsunternehmen der USA hat Chewy zwei der größten Pandemie-Trends kombiniert - die Zunahme des Online-Shoppings und die Nachfrage nach Haustieren. Schätzungen zufolge haben die Amerikaner:innen im vergangenen Jahr 104 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere ausgegeben, was dem BIP eines mittelgroßen Landes entspricht. Bösewichte können nicht nur Cyberangriffe starten, sondern wollen auch dagegen geschützt werden, also investieren sie in CrowdDesk oder in das Cyber Smart Portfolio von eToro.

Wer hat also bisher am besten abgeschnitten? Quartermaster "Q" führt, da er zwei der heißesten Anlagetrends der letzten Jahre vereint: das Wachstum von Krypto-Vermögenswerten und die beschleunigte Einführung von Technologie. Bitcoin ist in diesem Jahr trotz seiner bekannten Volatilität um fast 50 Prozent gestiegen, was mehr als doppelt so hoch ist wie die Rendite des S&P 500. Darüber hinaus haben Altcoins wie Cardano sogar noch besser abgeschnitten. Qs Fokus auf Technologie hat sich ebenfalls als vorausschauend erwiesen, denn der Sektor hat den S&P 500 sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr bisher übertroffen.

Dieser Artikel ist zuerst auf Business Punk erschienen. Er stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten oder Kryptowährungen dar.