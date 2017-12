Wirtschaft

Unterschiede nach Geschlecht: Frauen zahlen häufig mehr als Männer

Frauen und Männer müssen oftmals unterschiedlich tief in die Tasche greifen - auch dann, wenn es sich um ähnliche Produkte handelt. Die verschiedenen Preise sind in einigen Fällen gerechtfertigt. Doch es gibt auch andere Beispiele.

Viele Produkte oder Dienstleistungen sind nach einem Medienbericht für Männer und Frauen unterschiedlich teuer. Bei vier Prozent der Produkte und 30 Prozent der Dienstleistungen gebe es nach einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes entsprechende Preisunterschiede, meist zulasten von Frauen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Die ihr vorliegende Studie wird an diesem Mittwoch in Berlin vorgestellt. Dabei wurden mehr als 2000 Produkte und Dienstleistungen untersucht.

Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge zahlen im Schnitt Frauen für einen Kurzhaarschnitt 12,50 Euro mehr und für die Reinigung einer Bluse 1,80 Euro mehr als für ein Herrenhemd. Allerdings ergab die Studie auch eine durchschnittlich 15 Minuten längere Arbeitszeit an einer solchen Damenfrisur, und der Textilreinigungsverband wird in der Studie mit dem Hinweis zitiert, dass weibliche Rüschenblusen aufwendiger zu bügeln seien als Herrenhemden.

Doch es gibt auch andere Beispiele. Ein bei Toys R Us angebotenes Bobbycar in der Variante "Girlie" in Rosa kostet mehr als das gleichwertige Modell in Knallrot, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Auch das Schaumbad "Prinzessin Sternenzauber" für Mädchen ist mit 2,95 Euro teurer als die Variante "Saubär" für Jungen.

Konsequenzen gefordert

Die Verbraucherzentralen fordern die Politik zum Handeln auf. "Wir meinen, dass von staatlicher Seite Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die höhere Preise für Verbraucherinnen erschweren", sagte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg.

"Ein erster Schritt wäre eine freiwillige Selbstverpflichtung. In zwei, drei Jahren sollte man noch einmal bewerten, was passiert ist. Falls keine Verbesserung eintreten sollte, fordern wir die Politik auf, weitere Schritte zu prüfen." Die Hamburger Verbraucherschützer haben bei stichprobenartigen Untersuchungen von Drogerieprodukten Preisaufschläge für Waren festgestellt, die für Frauen gedacht sind.

Die Verbraucherschutzministerkonferenz der Länder hatte schon im April 2016 ein Gutachten zur Größenordnung geschlechtsbedingter Preisunterschiede angefordert. Das Bundesjustizministerium will es in der ersten Jahreshälfte 2018 vorlegen.

Quelle: n-tv.de