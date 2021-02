Auf Reddit sagt vor einem Monat ein angeblicher Tesla-Mitarbeiter voraus, dass Elon Musk bald Bitcoin kaufen wird - und wird gefeiert, als es tatsächlich passiert. "Ihr habt es hier zuerst gehört", schreibt Henning Kastner (Nachname geändert) unter dem Pseudonym TSLAinsider bei Reddit. Als Tesla später für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin kauft, geht Kastner aus seinem Zimmer im verschneiten Nordhessen mit seiner vermeintlichen Insiderinformation viral. Wenige Tage später enthüllt er aber im Boulevardblatt "New York Post", gar kein Tesla-Mitarbeiter zu sein, sondern den Post auf LSD geschrieben zu haben. "Ich hatte diese Eingebung, dass Elon Bitcoin kaufen wird, also habe ich diesen Troll-Post erstellt", erzählt er. Doch auch das ist anscheinend nur die halbe Wahrheit. Wie es wirklich war, erzählt er im Zoom-Interview mit Finance Forward. Seine Version der Ereignisse lässt sich nicht in Gänze verifizieren, seine Identität und die Tatsache, dass es sich bei ihm um den berühmt-berüchtigten TSLAinsider handelt, schon. Die Geschichte ist schräg und ein Beleg dafür, wie verrückt die Finanzmärkte in diesen Wochen spielen.

Henning, vor wenigen Tagen bist du auf einen Schlag berühmt geworden: Deine Vorhersage, dass Tesla im großen Stil Bitcoin kaufen würde, die du vor einigen Wochen auf Reddit gepostet hattest, trat ein. Dein Post wurde daraufhin überall zitiert. Was war deine erste Reaktion?

Ich dachte: What the fuck! Jeder bekommt irgendwann seine 15 Minuten Ruhm - und die hatte ich jetzt. Als Erstes habe ich mich mit meinen Kumpels zusammengeschaltet und wir haben uns darüber kaputt gelacht. Die Situation war komplett surreal. Viele hätten aus so einer Situation sicherlich Profit geschlagen und versucht, den Kurs von anderen Aktien in die Höhe zu treiben.

Du meinst, dass dir plötzlich ein Expertenwissen zugesprochen wurde, weil viele Menschen glaubten, dass du ein Tesla-Insider seist?

Absolut. Mein Reddit-Postfach ist explodiert. Und es waren Nachrichten darunter von Leuten, die wollten, dass ich Werbung für ihre Krypto-Coins mache. Einer hat mir dafür 1,5 Bitcoin geboten. Eine andere Überlegung war, zu posten, dass Tesla die Bitcoin wieder verkauft habe, dann wäre der Kurs heruntergegangen und ich hätte günstig nachkaufen können. Aber im Ernst: Ich wollte das nicht machen, weil dadurch auch die Leute aus den Reddit-Foren im Zweifel Geld verloren hätten. Ich wollte meine Leute nicht abziehen.

Stattdessen hast du mit der "New York Post" gesprochen und enthüllt, dass du gar kein Tesla-Mitarbeiter seist. Du hast dich allerdings als Hendrik ausgegeben, der Politik studiert und LSD nimmt. Und du hast erzählt, dass du den Post unter Drogeneinfluss abgesetzt hättest.

Ich habe überlegt, wie weit ich gehen kann - und was tatsächlich abgedruckt wird. Die "New York Post" ist ja so eine Art amerikanische "Bild"-Zeitung, da dachte ich, die kann ich auch noch Hops nehmen. Für das Interview habe ich vorher noch gegoogelt, wie man "göttliche Eingebung" gut übersetzt, das wollte ich unbedingt unterbringen. Mir war bewusst, dass die Drogenstory in den sozialen Netzwerken eskalieren würde. Tatsächlich habe ich an dem Abend gar kein LSD genommen.

Ehrlich? Ist das jetzt die Wahrheit?

Ich bin sicher kein Kind von Traurigkeit, aber an diesem Abend war ich definitiv nicht auf Drogen. Ich fand die Einschätzung aber auch gar nicht so abwegig - andere Leute haben ja auch vorhergesagt, dass Tesla Bitcoin kaufen könnte.

Der Bloomberg-Kolumnist Matt Levine hat geschrieben, er hoffe, du seist "bereits von einem Hedgefonds angestellt" worden und hättest "ein üppiges Budget für LSD erhalten". Denn hätte jemand aufgrund deines Posts Bitcoin gekauft, hätte er etwa 50 Prozent Gewinn gemacht. Hast du schon ein Jobangebot bekommen?

Ich bekomme immer noch Anfragen, was Tesla als Nächstes macht. Meine Antwort ist dann: "fahrende Kühlschränke". Aber ein Jobangebot habe ich noch nicht erhalten - zum Glück. Denn ich hab' überhaupt keine Ahnung von dem Scheiß. Auch, wenn ich viel verdient habe. Meinem Gefühl nach ist es aber zurzeit ohnehin schwierig, eine Aktie oder Anlage zu finden, die nicht nach oben geht. Jeder macht Geld in diesem Markt.

Wie lief es bei dir?

Als der Lockdown im März losging, saß ich zu Hause und hatte viel Zeit. Mit Hebelprodukten bin ich eingestiegen und habe so viel Geld gemacht. Bei Gamestop war ich dabei, als die Reddit-Nutzer den Wert der Aktie nach oben getrieben haben. Bei 400 Dollar bin ich ausgestiegen. Das Ganze ist wie bei Sportwetten, dort geht man auch davon aus, dass man im Zweifel seinen Einsatz komplett verliert. Deswegen hatte ich keine Angst.

Deinem Twitter-Profil nach zu urteilen interessierst du dich aber vor allem für Kryptowerte.

Ich besitze seit 2014 Bitcoin und hatte viel Glück, dass ich nicht zu viel verkauft habe oder meine Krypto-Werte bei Mt.Gox lagen (die Krypto-Börse wurde gehackt, Anm. d. Red.). Von meinem Gehalt habe ich immer einen Teil dort investiert. Man muss es sich aber auch leisten können, nicht zu verkaufen. Wenn der Kurs von 400 Dollar auf 5.000 Dollar steigt, ist die Verlockung groß. Da hatte ich wieder Glück.

Was reizt dich an Kryptowährungen?

Ich glaube, dass Gold und Silber auf kurz oder lang digitalisiert werden, deswegen investiere ich in Bitcoin und Ethereum. Zu einzelnen Kryptoprojekten lese ich mir auch Untersuchungen durch und investiere dann dort. Ich glaube aber, dass der Trading-Hype abflachen wird, sobald der Lockdown vorbei ist.

Warum?

Die Leute werden wieder ihren Hobbys nachgehen. Ich bin eigentlich auch ein sehr sozialer Mensch, mache viel mit Freunden oder lege Musik auf. Das wird wieder kommen.

Das Interview erschien zuerst bei Finance Forward.