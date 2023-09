In Europa ist keine Firma so wertvoll wie Novo Nordisk

In Europa ist keine Firma so wertvoll wie Novo Nordisk Von Leon Berent

Ein Mittel gegen Fettleibigkeit sorgt bei einem dänischen Pharmaunternehmen für satte Kursgewinne. Der Wegovy-Hersteller ist an der Börse 390 Milliarden Euro schwer - und überholt damit sogar den französischen Luxus-Giganten LVMH.

Die Abnehmspritze Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk erfreut sich großer Beliebtheit. Der Hype hat Novo Nordisk nun sogar dazu verholfen, das wertvollste Unternehmen Europas zu werden: Das Unternehmen überholte den französischen Luxusgüterriesen LVMH. Novo Nordisk erreicht eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 390 Milliarden Euro - deutlich vor LVMH mit 377 Milliarden Euro.

In den letzten Tagen lieferten sich die beiden Unternehmen ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen: Der Börsenwert der Dänen stieg schon am Freitag so weit an, dass sich Novo Nordisk für zwei Stunden vor LVMH schob. Wenig später überholte allerdings LVMH wiederum Novo Nordisk. Nun zementierte das dänische Unternehmen seine Dominanz. Novo Nordisk ist damit aktuell mehr wert als die Dax-Schwergewichte SAP, Siemens, Telekom und Mercedes-Benz zusammen.

Die Novo-Nordisk-Aktie hat ihren Preis seit 2020 verdreifacht. Allein im August stieg das Papier um fast 20 Prozent, nachdem eine Studie einen klaren Nutzen seines Adipositas-Medikaments bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgezeigt hatte.

Zulassung in Großbritannien

Nun führt Novo Nordisk sein Abnehmmedikament Wegovy auf dem britischen Markt ein - bislang war es in den USA, Dänemark, Norwegen und seit Ende Juli in Deutschland erhältlich. Die monatlichen Ausgaben für Privatpatienten in Großbritannien werden auf etwa 199 bis 299 Pfund geschätzt.

Im vergangenen Jahr hat Novo Nordisk sein Geschäft mit Abnehmspritzen erheblich ausgebaut, vor allem die Nachfrage in den USA war immens. Zeitweise konnten Patienten das Medikament nicht mehr bekommen. Der Umsatz stieg insgesamt um 26 Prozent auf umgerechnet 24 Milliarden Euro. Damit ist das Unternehmen mittlerweile größer als die Pharmasparte von Bayer. Ein Drittel dieses Umsatzes entfällt auf das Produkt Ozempic. Das ist ein Medikament, welches aber gegen Diabetes verschrieben wird. Wegovy wird speziell gegen Übergewicht verschrieben, hat aber einen deutlich höheren Preis.

Dieser Text erschien zuerst bei capital.de