Erstmals ist Elon Musk in der US-Comedyshow "Saturday Night Live" zu Gast. Dabei lässt der Tesla-Chef und Weltraumunternehmer sich in die Seele blicken, um dann mit seltsamen Bemerkungen zur Kryptowährung Dogecoin ein kleines Börsenbeben auszulösen.

Tesla-Chef Elon Musk hat mit seinem ersten Auftritt als Gastmoderator in der legendären US-Comedyshow "Saturday Night Live" den Kurs der Kryptowährung Dogecoin auf Talfahrt geschickt. Auf die Frage "Was ist Dogecoin?" antwortete Musk zunächst: "Es ist die Zukunft der Währung. Es ist ein unaufhaltsames Finanzvehikel, das die Welt erobern wird." Als ein Darsteller der Show, Michael Che, daraufhin fragte: "So, it's a hustle?", antwortete Musk: "Yeah, it's a hustle." Und lachte anschließend. Das englische Wort Hustle lässt sich mit Rummel, Trubel oder Hetze übersetzen.

Das reichte, um den Kurs der Kryptowährung kräftig fallen zu lassen. Auf der Krypto-Börse Binance notierte sie nur noch bei 0,47 Dollar, ein Rückgang von 28 Prozent im Vergleich zu dem vor der Sendung erreichten Niveau. Der einschlägigen Krypto-Datenseite CoinGecko.com zufolge hat Dogecoin im vergangenen Monat mehr als 800 Prozent an Wert gewonnen und stieg damit zur viertgrößten digitalen Währung auf - mit einer Marktkapitalisierung von 73 Milliarden Dollar. Vergangenen Donnerstag hatte der Kurs ein Rekordhoch von 0,73 Dollar erreicht.

Zu Beginn seines Auftrittes überraschte der Chef des Elektroautopioniers mit einem privaten Eingeständnis. Er sei "die erste Person mit Asperger, die SNL moderiert. Zumindest die Erste, die es zugibt", sagte der umtriebige Milliardär bei dem für die Show typischen Eröffnungsmonolog unter Verweis auf die Autismus-Form, mit der Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion aber oft auch außergewöhnliche Interessen und Begabungen verbunden sind. Zudem machte sich Musk über seine Neigung lustig, monoton zu sprechen.

Kein "normaler Kerl"

Der exzentrische Unternehmer, der auch Gründer des Weltraumunternehmens SpaceX ist, sagte: "Schauen Sie, ich weiß, dass ich seltsame Dinge sage oder veröffentliche, aber so funktioniert mein Gehirn eben." Jedem, den er beleidigt habe, wolle er sagen: "Ich habe Elektroautos neu erfunden und ich schicke Menschen in einer Rakete zum Mars. Dachtet ihr wirklich, ich sei ein gemütlicher, normaler Kerl?"

Musk hatte in der Vergangenheit mehrfach Kritik auf sich gezogen, unter anderem, weil er sich öffentlich über die US-Börsenaufsicht lustig gemacht hatte. Im Jahr 2018 hatte er einen Höhlentaucher, der Kinder aus einer Höhle in Thailand rettete, als "Pädo-Typen" bezeichnet.

Der Auftritt war in den USA mit Spannung erwartet worden, besonders auch von Anhängern von Kryptowährungen. Mit Tweets wie "Doge" und "Dogecoin is the people's crypto" (Doge ist die Kryptowährung des Volkes) hatte Musk die Rallye von dogecoin mit befeuert. Der unkonventionelle Konzernchef hatte zuvor wiederholt zahlreiche Kommentare über Kryptowährungen auf Twitter gepostet und das normale alte Bargeld dafür kritisiert, dass es nur negative Realzinsen abwerfe. "Nur ein Narr würde nicht woanders hinschauen", sagte Musk im Februar.

Am vergangenen Donnerstag tweetete Musk: "Kryptowährung ist vielversprechend, aber bitte investieren Sie mit Vorsicht!" In einem beigefügten Video sagte er aber auch, dass Kryptowährungen eine "gute Chance" hätten, "die zukünftige Währung der Erde" zu werden. Seit März Tesla-Kunden das Elektroauto mit der Krypto-Währung Bitcoin bezahlen. Musk selbst hatte Anfang Februar für 1,5 Milliarden Dollar die hochvolatile Kryptowährung gekauft und damit für einen Hype gesorgt.