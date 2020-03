An Deutschlands Grenzen ist der Verkehr eingeschränkt - Einzelhändler Rewe betont, dass die Versorgung mit Lebensmitteln nicht gefährdet sei. Man behalte die Entwicklung jedoch im Auge - und könne zur Not reagieren. Auch das Kanzleramt bekräftigt, Engpässe werde es nicht geben.

Die Grenzen Deutschlands sind seit Montagmorgen zum Teil geschlossen - Kanzleramtschef Helge Braun hat bekräftigt, dass trotzdem die Warenzuflüsse "nicht gefährdet" seien. Die Supermärkte, die Apotheken und die Banken - "die alle bleiben offen", versicherte der CDU-Politiker gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Wir werden das Wirtschaftsleben so aufrechterhalten, so dass es da keine Engpässe gibt." Hamstern sei nicht notwendig, sagte Braun.

Zum Schutz vor der Coronavirus-Pandemie hat Deutschland Einreisekontrollen an den Grenzen zu fünf Nachbarländern eingeführt. Es handelt sich um Frankreich, Luxemburg, Österreich, die Schweiz und Dänemark. Mitglieder der Regierung hatten auch schon in den vergangenen Tagen versichert, es gebe keine Engpässe bei den Gütern des täglichen Bedarfs.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner betonte in der "Bild"-Zeitung, Deutschland sei bei Grundnahrungsmitteln nicht auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen. "In Deutschland sind wir gerade bei den Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Getreide, Milcherzeugnisse, Schweinefleisch oder Käse gut aufgestellt." Der Selbstversorgungsgrad liege hier bei über 100 Prozent.

Rewe Group: "Bisher keine Probleme"

Bei der Rewe Group, zu der die Supermärkte unter den Marken Rewe und Penny Markt gehören, gibt es bisher keine Probleme "in der Warenversorgung aus dem Ausland", teilte das Unternehmen auf Anfrage von ntv.de mit. Das gelte uneingeschränkt auch für Obst und Gemüse. "Zumal wir bei dieser auf die erste deutsche Ernte des Jahres zusteuern zum Beispiel bei Tomaten oder Paprika."

Allerdings würden sich die Transportzeiten durch die Grenzkontrollen verlängern. "Die bisherigen Beschränkungen beziehen sich auf den Personen- und nicht auf den Warenverkehr. Dennoch beobachten wir die Entwicklung und bereiten uns darauf vor, je nach Entwicklung, auf alternative Bezugsquelle umzustellen", teilte die Rewe Group weiter mit. Man habe den Bestand in den Lagern erhöht, "um mögliche transportbedingte Schwankungen auszugleichen, denn wir gehen nicht von einer kurzfristigen Änderung der Situation aus", so die Rewe Group.

Rewe-Chef Lionel Souque bat die Verbraucher um Verständnis dafür, dass es in einzelnen Märkten gelegentlich zu Regallücken kommen könne: "Sollten Regale in einigen Sortimentsbereichen mal vorübergehend leer sein, so können unsere Kunden versichert sein, dass alle Kolleginnen und Kollegen in den Märkten, in der Transportlogistik und in den Lagern gemeinsam und mit äußerstem Einsatz daran arbeiten, solche Lücken rasch aufzufüllen und insgesamt dafür zu sorgen, dass solche Situationen möglichst selten vorkommen."

Wegen der hohen Nachfrage suchen die großen deutschen Supermarktketten allerdings händeringend neue Mitarbeiter. "Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben", sagte Souque. Auch Edeka und Netto forderten Interessenten auf, sich direkt in der nächsten Filialen zu melden. Die Händler hoffen nicht zuletzt auf Studenten, die wegen der Schließung der Universitäten aktuell nichts zu tun haben.

Immer mehr Banken schließen Filialen

Unterdessen machen immer mehr Banken und Sparkassen wegen der Corona-Krise einen Teil ihrer Filialen dicht. Die Hypovereinsbank schloss ein Drittel ihrer 337 Standorte, die Commerzbank mehrere Hundert ihrer rund 1000 Filialen, wie die Geldhäuser mitteilten.

Auch immer mehr Sparkassen schließen Niederlassungen oder planen dies. Kunden können aber weiterhin die Geldautomaten, das Online-Banking sowie die Telefon- und Videoberatung nutzen. "Die deutschen Sparkassen werden auch in der Corona-Krise die kreditwirtschaftliche Infrastruktur, die Bargeldversorgung und die Zahlungsverkehrsinfrastruktur sicherstellen", versprach Sparkassenpräsident Helmut Schleweis. Wenn es in den nächsten Stunden zu Schließungen einzelner Filialen komme, gehe dies ausschließlich auf eine Neugruppierung der Kräfte oder Absprachen mit örtlichen Behörden zum Gesundheitsschutz zurück.