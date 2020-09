Kampfansage an Google und Apple Samsung greift mit eigenem Bezahldienst an

Samsung steigt in Deutschland in das boomende Geschäft mit kontaktlosem Bezahlen ein.

Das Geschäft mit kontaktlosen Bezahlmethoden brummt. Nach den US-Riesen Google und Apple steigt nun auch der südkoreanische Konzern Samsung in diesen Markt ein. Mit dem Dienst soll sich fast jedes Bankkonto verknüpfen lassen. Auch eine Ratenzahlungsoption ist geplant.

Der südkoreanische Technologieriese Samsung will Google und Apple mit einem eigenen Bezahlangebot Konkurrenz machen. Der Service mit dem Namen Samsung Pay werde am 28. Oktober auch in Deutschland starten, kündigte der Konzern an. Der neue Dienst lasse sich mit nahezu jedem deutschen Bankkonto verknüpfen, sagte Samsung-Manager Thorsten Böker.

Samsung Electronics, das gerade mit dem chinesischen Huawei-Konzern um die Krone auf dem Smartphone-Markt ringt, kooperiert nicht wie Apple oder Google mit mehreren Banken zusammen, sondern wickelt sämtliche Zahlungen über virtuelle Visa-Debitkarten der Solarisbank ab. Die Beträge werden dann durch die Solarisbank von den Bankkonten der Kunden abgebucht.

"Der Trend zum kontaktlosen und mobilen Bezahlen hat sich in den letzten Monaten enorm beschleunigt", sagte der zuständige Solarisbank-Manager Krishna Chandran. Um Samsung Pay mit einem persönlichen Bankkonto zu verbinden, verwende die Solarisbank ein neuartiges und simples Kunden-Identifizierungsverfahren, das ohne Videoidentifikation oder einen Filialbesuch auskomme, hieß es. Der eigentliche Bezahlvorgang läuft dann ähnlich wie bei Google oder Apple ab.

Auch Ratenzahlungen möglich

Die Südkoreaner sind vergleichsweise spät dran mit ihrem Angebot. Apple wie auch Google haben seit Längerem eigene Dienste für das mobile Bezahlen im Portfolio. Samsung tritt vor allem gegen Google Pay an, weil der Bezahlservice des US-Konzerns auch auf Smartphones von Samsung verfügbar ist. Der größere Smartphone-Bezahldienst, Apple Pay, läuft dagegen nur auf Apple-Geräten. Google kooperiert in Deutschland mit einigen Banken, bietet aber auch PayPal als Abrechnungsmethode an, sodass quasi alle Bankkunden in Deutschland den Dienst nutzen können.

Zusätzlich zu Samsung Pay führen Samsung und die Solarisbank einen Ratenzahlungsdienst mit dem Namen "Splitpay" ein. Für Zahlungsbeträge von 100 Euro oder mehr könnten Kunden diese mit Laufzeiten zwischen drei und 24 Monaten in Raten finanzieren lassen, sagte Solarisbank-Manager Chandran. Visa wie auch Samsung sind an dem Berliner Startup Solarisbank beteiligt.