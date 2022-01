Kurz vor dem Wochenende gehen die US-Standardwerte an der Wall Street auf Talfahrt. Besonders betroffen sind Technologiewerte. Investoren hoffen derweil auf die morgige Bilanzsaison.

Einen Tag vor Beginn der Bilanzsaison haben die US-Börsen mit Kursabschlägen geschlossen. Nach einer tagelangen Rally setzten im späten Handel Gewinnmitnahmen ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,5 Prozent tiefer auf 36.113 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 2,5 Prozent auf 14.806 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,4 Prozent auf 4659 Punkte ein.

Frische Kaufimpulse am Aktienmarkt versprachen sich Investoren von der US-Bilanzsaison. Am Freitag eröffnen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo den Zahlenreigen. Bei den vorangegangenen Quartalsergebnissen hätten die Geldhäuser umfangreiche Rückstellungen für mögliche Zahlungsausfälle ihrer Kreditnehmer gebildet, sagte Fall Ainina, leitender Analyst beim Vermögensverwalter James Investment. "Aber jetzt hat sich die Lage deutlich verbessert."

Airlines im Aufwind

Dennoch fielen die Aktien der drei genannten Banken um bis zu 1,4 Prozent. Die Titel von Wells Fargo erreichten mit 57,18 Dollar den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Abwärts ging es dagegen für die großen Technologiekonzerne wie Amazon, Apple, Facebook, Netflix und die Google-Mutter Alphabet. Sie büßten bis zu 2,7 Prozent ein. Höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

Zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt gehörte Delta Air Lines mit einem Kursplus von 2,1 Prozent. Dank eines starken Weihnachtsgeschäfts machte die Fluggesellschaft im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 0,22 Dollar je Aktie, fast doppelt so viel wie erwartet.

Die Hoffnungen für das aktuelle Quartal lägen auf März, da der Januar wegen des Winterwetters und der Omikron-Variante des Coronavirus schwierig zu sein scheine, schrieb Analystin Helane Becker vom Vermögensverwalter Cowen. Es gebe erste Anzeichen dass die Krankmeldungen des Personals ihren Höhepunkt überschritten hätten. Im Windschatten von Delta gewannen die Titel der Rivalen American Airlines und United bis zu 4,5 Prozent.

Ford notiert erstmals dreistellig

rstmals in seiner Geschichte überschritt Ford einen Börsenwert von 100 Milliarden Dollar. Die Aktie des Pkw-Herstellers, die im vergangenen Jahr ihren Kurs in etwa verdoppelt hat, legte im späten Handel um 2,2 Prozent zu. Börsianer begründeten die Aufschläge mit dem Elektroauto-Optimismus. Ford will die Produktion seines Modells "Mustang Mach-E" bis 2023 auf 200.000 Einheiten pro Jahr verdreifachen. Insgesamt will der Autobauer bis dahin jährlich 600.000 Elektro-Modelle absetzen.

Ford ist nun mehr wert als sein Rivale General Motors, der auf eine Marktkapitalisierung von 88,61 Milliarden Dollar kommt. Der E-Autobauer Tesla erreicht sogar einen Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar.