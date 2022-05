Ärztinnen und Ärzten des Universitätsklinikums Erlangen ist es gelungen, mit einem Herzmedikament drei Personen, die an Long Covid litten, zu heilen. Durch die einmalige Gabe einer BC-007-Infusion konnte nach eigenen Angaben bisher drei Menschen, die unter Long Covid litten, mess- und prüfbar geholfen werden. Ein weiterer Patient, bei dem der gleiche experimentelle Heilversuch angewandt worden war, geht es allerdings ein paar Monate später wieder schlecht. Warum BC 007 nicht allen Long-Covid-Betroffenen helfen kann, wie eine Augen-Untersuchung bei der Diagnose helfen kann und was James Bond damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Was ist BC 007?

Mit BC 007 wird ein Wirkstoff bezeichnet, der vom Start-up Berlin Cures bereits seit mehreren Jahren entwickelt und dessen Wirkung in Studien überprüft wird. Ganz absichtlich erinnert die Bezeichnung des Wirkstoffes BC 007 an den Film-Agenten James Bond. BC steht für Berlin Cures und 007 für den fiktiven Super-Agenten. Gegründet haben das kleine Unternehmen fünf Fachleute aus den Bereichen Medizin und Forschung, die bereits in Pension sind. Alle fünf Ü-60er haben das Ziel, ein Mittel gegen eine bestimmte Form von Herzmuskelschwäche zu finden. Unter ihnen auch Johannes Müller, der als Herzchirurg an der Charité in Berlin arbeitete. Die Wirksamkeit des Herzmittels wird bereits in mehreren Untersuchungen getestet. Dabei stellten die Forscher fest, dass es auch bei anderen, durch Autoantikörper ausgelöste Erkrankungen wirkt. "Wir haben herausgefunden, dass manche Covid-Patienten Autoantikörper entwickeln. Deshalb war es für uns nahe liegend, das Medikament auch dort einzusetzen, um herauszufinden, ob sich diese Autoantikörper ebenfalls eliminieren lassen. Und siehe da, es hat funktioniert", wird Müller vom ZDF zitiert.

Was soll BC 007 bewirken?

Als Auslöser für die sogenannte autoimmunbedingte Herzinsuffizienz, für die die Substanz BC 007 ursprünglich entwickelt wurde, gelten sogenannte Autoantikörper. Das sind Proteine, die sich durch fehlgeleitete Immunantworten nicht wie Antikörper gegen Eindringlinge, sondern gegen körpereigene Strukturen und Gewebe wenden. Wenn die Autoantikörper nicht gestoppt werden können, führen sie zu schweren Organschäden. Und: Sie spielen bei einer Reihe von Erkrankungen eine Rolle, wie beispielsweise auch bei der Entstehung des Grauen Stars. Die Forschenden von Berlin Cures gehen davon aus, dass der Wirkstoff BC 007 an genau diese bestimmte Art der Autoantikörper binden und diese neutralisieren kann. Auf diese Weise sollen nicht nur die Symptome verschwinden, sondern auch weitere Organschäden verhindert werden.

Wie entdeckten die Mediziner, dass BC 007 auch bei Long Covid hilft?

Oftmals wird in der Medizin der Mehrwert eines Medikaments zufällig entdeckt. So verhielt es sich auch bei dem Wirkstoff BC 007, der bisher nicht als Herzmedikament zugelassen ist, aber an der Erlanger Uniklinik bereits bei Patientinnen und -Patienten mit spezifischen Augenerkrankungen zum Einsatz kommt. "Ursprünglich wollte ich damit meinen Glaukom-Patienten helfen", erinnert sich Bettina Hohberger, die als Augenärztin am Erlanger Universitätsklinikum arbeitet. "Als wir dann die Ergebnisse sahen, die aus Kooperationsprojekten zu Long Covid entstanden sind, war das wie viele kleine Puzzleteile, die für uns zusammenpassten", erklärt Hohberger weiter. Es sei durchaus denkbar, dass sich dadurch auch Long-Covid-Symptome bessern könnten.

Was haben Augenärzte mit Long Covid zu tun?

Ein interdisziplinäres Forscherteam des Uni-Klinikums Erlangen hatte im Rahmen der sogenannten ReCOVer-Studie bereits herausgefunden, dass bei denjenigen, die eine Covid-19-Infektion hinter sich haben, die Durchblutung der Augen auch viele Monate später noch deutlich eingeschränkt ist. Die Forschenden gingen davon aus, dass die gestörte Durchblutung nicht nur auf die Augen begrenzt ist, sondern auch auf bestimmte Bereiche im gesamten Körper zutrifft. Die Veränderungen in den Augen lassen sich messen und könnten bei der Diagnose von Long Covid helfen, regte Hohberger an, die mit der noch laufenden disCOVer-Studie objektive Diagnosekriterien für Long Covid festlegen will. Denn bislang könne man Long Covid nur im Ausschlussverfahren feststellen.

Wie kam es zum Einsatz bei anderen Long-Covid-Betroffenen?

Ein Team des Erlanger Universitätsklinikums entschied angesichts der positiven Ergebnisse bei Patient eins, weitere Long-Covid-Patienten mit BC 007 zu behandeln. Die Vorgehensweise wurde als experimenteller Heilversuch bezeichnet. Insgesamt wurde BC 007 bisher bei drei Patienten und einer Patientin im Erlanger Uni-Klinikum erfolgreich angewendet. Bei einem Patienten tauchten die Symptome jedoch nach drei Monaten wieder auf. Auch die Autoantikörper kehrten nachweisbar zurück. Die Forscher gehen davon aus, dass sich nach einer Behandlung mit BC 007 die Durchblutung der Betroffenen insgesamt verbessert und deshalb die Symptome abklingen.

Warum können nicht alle Long-Covid-Betroffenen damit behandelt werden?

Fachleute gehen derzeit davon aus, dass es mindestens drei verschiedene Ursachen für die vielfältigen Symptome von Long-Covid-Patientinnen und -Patienten gibt. Dabei handelt es sich um:

Organschäden, die durch Covid-19 direkt verursacht wurden

Virenbestandteile, die sich lange im Körper halten

Autoimmunreaktionen durch gebildete Antikörper, die sich fälschlicherweise gegen den eigenen Körper richten

Nur für diejenigen, die nachweisbar die speziellen Autoantikörper aufweisen, wäre eine Behandlung mit BC 007 möglich. Als Therapie denkbar für diese Personengruppe ist außerdem eine sogenannte Immunadsorption, die umgangssprachlich auch als Blutwäsche bezeichnet wird. Doch auch diese Therapie wird derzeit nur experimentell eingesetzt und auch hierzu fehlen aktuell noch belastbare Studien. Wie groß der Anteil der Betroffenen mit Autoantikörpern ist, kann derzeit jedoch auch nicht beziffert werden.

Wann steht BC 007 anderen Erkrankten zur Verfügung?

Das kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Angesichts des Rückfalls eines mit BC 007 behandelten Patienten steht die Frage im Raum, ob einige Patientinnen und Patienten eine zweite oder sogar dritte Dosis des Mittels benötigen. "Das alles muss im Rahmen einer Studie herausgefunden werden", erklärt Christian Mardin, leitender Oberarzt der Erlanger Augenklinik dazu. Die Anträge für die Studie sind bereits gestellt, Forschungsgelder in Millionenhöhe bewilligt. Doch bis das Mittel tatsächlich an Probanden ausprobiert und erste Ergebnisse dazu veröffentlicht werden, vergehen noch einige Monate. Für Berlin Cures ist Warten keine Option. Das Start-up will eine eigene Studie starten, um BC 007 so schnell wie möglich als Long-Covid-Medikament auf den Markt zu bringen. Doch wie diese Studie finanziert werden soll, wurde bisher nicht verraten.