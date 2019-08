In deutschen Supermärkten gibt es eigentlich nur eine bestimmte Bananen-Sorte. Und ausgerechnet diese wird wohl bald verschwinden. Ein Pilz befällt die Pflanzen und tötet sie. Bisher gibt es kein wirksames Gegenmittel.

Rund ein Dutzend Kilogramm Bananen isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Das geht aus einer Erhebung des Portals Statista hervor. Damit ist die Banane nach dem Apfel die beliebteste Frucht der Deutschen. Und ausgerechnet die weltweit gängige Sorte "Cavendish" droht nun auszusterben.

Denn die Bananen-Plantagen in Kolumbien wurden von dem Pilz "Tropical Race 4" (Kurz: TR4) befallen. Darüber berichten mehrere Medien. Mehr als 90 Prozent der Bananen, die in Deutschland auf dem Markt sind, wachsen in Lateinamerika.

Schuld an der verheerenden Auswirkung des Krankheitsbefalls ist der Anbau in Monokulturen. Dass die Bauern auf ihren Feldern nur eine Sorte anbauen, hat einen bestimmten Grund: Die Pflanzen erreichen dann stets die gleiche Größe und werden zur selben Zeit reif. Der Bauer kann also überall die gleiche Erntetechnik einsetzen und spart so Geld und Zeit. Der Nachteil: Ist eine Pflanze erst einmal von dem Pilz befallen, stecken sich in kurzer Zeit alle anderen Pflanzen an.

Phänomen ist nicht neu

TR4 ist für den Menschen zwar nicht giftig, aber für Bananen-Pflanzen verheerend. Der Pilz ist hochaggressiv. Er tritt über die Wurzel in die Pflanze ein, verstopft die Gefäße der Pflanze, die schließlich daran stirbt. Der Erreger kann sogar Jahrzehnte lang in der Erde überleben. Die Krankheit ist kein neues Phänomen. Nach ihrer ersten Entdeckung in den 1990er Jahren in Südostasien breitete sich TR4 auch in Afrika und im Nahen Osten aus. Bislang gibt es keine wirksamen Mittel gegen die Pilzerkrankung.

Schon 2017 gab es Meldungen darüber, dass es die Sorte "Cavendish" bald nicht mehr geben wird. Dabei wurde die Sorte einst gezüchtet, um die bis in die 1960er-Jahre verbreitete Sorte "Gros Michel" zu ersetzen. Diese wurde allerdings schon von Tropical Race 1 (TR1), auch als Panamakrankheit bezeichnet, dezimiert. "Cavendish" ist zwar resistent gegen den Pilzstamm TR1, der "Gros Michel" heimgesucht hatte, kann sich aber des TR4-Pilzes nicht erwehren.

Experten vermuten nun, dass die "Cavendish"-Banane langfristig aus den Supermärkten verschwinden wird. Bislang kommt jedoch von den 1500 registrierten Bananensorten auch keine als direkter Ersatz infrage. Bananenfans müssen sich laut Experten nicht sorgen, denn es wird bereits an neuen Sorten getüftelt.