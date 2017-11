Panorama

Mehr als 70 Tote: Schweres Erdbeben erschüttert Kurdengebiet

Ein schweres Erdbeben erschüttert die Kurdengebiete in der Grenzregion zwischen Iran und Irak. Dutzende Menschen sterben, über 1000 werden verletzt. Die Rettungsarbeiten laufen an.

Bei dem schweren Erdbeben in den südlichen Kurdengebieten in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak sind mindestens 71 Menschen ums Leben gekommen. Wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete, wurden zudem mindestens 1000 Menschen verletzt. Die Zahlen der Opfer steigen beständig.

Das Erdbeben der Stärke 7,3 hatte die Region am Sonntagabend erschüttert. Nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam lag das Zentrum des Bebens in etwa 34 Kilometern Tiefe in der iranischen Provinz Kermanschah. US-Experten der Erdbebenwarte USGS verorteten das Epizentrum etwas weiter westlich auf irakischer Seite der Grenze. Später am Abend wurde ein Nachbeben der Stärke 4,5 registriert. Die betroffene Gegend ist eine abgelegene Bergregion, die relativ dünn besiedelt ist. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war in der Nacht noch nicht abzusehen.

Mehrere kurdische Medien berichteten übereinstimmend, das Beben sei in zahlreichen kurdischen Städten und Provinzen wie Halabdscha, Erbil und Duhok zu spüren gewesen. Die irakischen Grenzstädte Halabdscha und Sulaimaniyya riefen Medienberichten zufolge den Notstand aus.

Die Hilfsorganisation Roter Halbmond in der Türkei sagte den Betroffenen ihre Hilfe zu, wie der kurdische Fernsehsender Rudaw in der Nacht zu Montag berichtete. Demnach will der Rettungsdienst unter anderem 3000 Zelte, jeweils 10 000 Betten und Decken sowie mobile Küchen und Heizgeräte in die Region senden.

Beben auch in Kuwait und Türkei spürbar

Der türkische Gesundheitsminister Ahmed Demircan bot zudem dem Nordirak Hilfe an, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Das Beben soll Berichten zufolge auch in weit entfernten Gebieten zu spüren gewesen sein, so in Kuwait und in Teilen der Türkei. Die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) twitterte, man beobachte die Situation in der Erdbebenregion und halte sich für Einsätze bereit.

Die Rettungsarbeiten könnten aber erst am Morgen beginnen, wenn es wieder hell wird, hieß es. Wie viele Menschen sich noch unter den Trümmern befinden, war zunächst unklar. "Ein echtes Erdbeben hat gerade die politischen, sicherheitstechnischen, humanitären und wirtschaftlichen Erdbeben verschlimmert, die Kurdistan und den Irak getroffen haben", sagte Qubad Talabani, der stellvertretende Premierminister im Kabinett des irakischen Kurdenführers Massud Barzani, auf Twitter.

