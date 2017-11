Panorama

Chaos im Berufsverkehr: Stromausfall trifft Mainz und Wiesbaden

Im Rhein-Main-Gebiet fallen am Morgen mitten im Berufsverkehr zahlreiche Ampeln aus. Die Polizei spricht von einem großflächigen Ausfall bei der Stromversorgung. Betroffen sind die beiden Landeshauptstädte von Hessen und Rheinland-Pfalz.

In Wiesbaden und im Mainz ist es am Morgen zu einem größeren Stromausfall gekommen. In Mainz sei der gesamte Großraum betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Auch ganz Wiesbaden war vorübergehend ohne Strom, bestätigte ein weiterer Polizeisprecher auf der anderen Rhein-Seite. Dort sei der Strom zeitweise aber wieder da, hieß es aus Wiesbaden. Die beiden Landeshauptstädte von Hessen und Rheinland-Pfalz liegen sich unmittelbar gegenüber am Rhein.

Ursache des Stromausfalls könnte ersten Erkenntnissen zufolge ein Brand in einem örtlichen Umspannwerk sein. Nähere Informationen dazu lagen zunächst nicht vor. Sicher ist bislang nur, dass die technische Infrastruktur in größerem Umfang von dem regionalen Ausfall der Energieversorgung betroffen war.

In Mainz fielen am Morgen Ampeln aus, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Alarmanlagen lösten aus, in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen sprangen Notstromaggregate an.

Einsatzkräfte der Polizei waren am Morgen zunächst damit beschäftigt, den Verkehrsfluss im Berufsverkehr im Griff zu behalten und die Alarmmeldungen abzuarbeiten. Laut Mainzer Polizei trafen die ersten Meldungen zum Stromausfall gegen 7.00 Uhr ein.

Quelle: n-tv.de