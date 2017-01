Politik

Zahlreiche Muslime betroffen: Merkel lehnt US-Einreiseverbot ab

Das von der US-Regierung verhängte Einreiseverbot für Flüchtlinge und zahlreiche Muslime stößt auch bei Kanzlerin Merkel auf Ablehnung. Der Kampf gegen den Terror rechtfertige nicht, bestimmte Menschen unter Generalverdacht zu stellen, heißt es.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält das von der US-Regierung verhängte Einreiseverbot gegen Flüchtlinge und Bürger einiger mehrheitlich muslimischer Staaten für falsch. "Sie ist überzeugt, dass auch der notwendige entschlossene Kampf gegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag per Erlass die Einreise für Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien für 90 Tage ausgesetzt. Auch Flüchtlinge dürfen für 120 Tage nicht mehr einreisen.

An Flughäfen in mehreren US-Städten protestierten daraufhin Tausende Menschen dagegen. Auch Menschenrechtler kritisierten Trumps Anordnung scharf. Die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU reichte zusammen mit zwei anderen Gruppen im Namen mehrerer Festgehaltener Beschwerde vor Gericht ein. Dieser wurde teilweise stattgegeben.

Erstes Telefongespräch mit Trump

Merkel und Trump hatten am Samstag erstmals miteinander telefoniert. Dabei ging es vor allem um außenpolitische Themen, etwa die Bedeutung der Nato für die transatlantischen Beziehungen. Zudem sprachen beide über die Lage im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika und die Beziehungen zu Russland. Trump lud Merkel ein, nach Washington zu kommen. Der Meinungsaustausch dauerte 45 Minuten, wie Trumps Pressesprecher Sean Spicer mitteilte.

Zuvor hatte bereits die britische Premierministerin Theresa May den verfügten Einreisestopp für zahlreiche Muslime kritisiert. May sei zwar der Auffassung, dass die "US-Einwanderungspolitik Sache der Regierung der Vereinigten Staaten" sei, sagte ihr Sprecher. "Aber wir stimmen dieser Form des Vorgehens nicht zu". Er kündigte an, sollte ein britischer Staatsangehöriger von den Maßnahmen betroffen sein, werde London in Washington intervenieren. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau bekundete derweil den Willen seines Landes, weiterhin Flüchtlinge aufzunehmen.

Quelle: n-tv.de