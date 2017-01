Wirtschaft

Hat der Firmenchef hingeschmissen?: Mifa ist wieder pleite

Der traditionsreiche Fahrradhersteller Mifa kommt offenbar nicht auf die Beine. Wieder einmal ist das Werk in Sachsen-Anhalt zahlungsunfähig. Zudem soll auch der Chef seinen Rückzug eingeleitet haben.

Der mitteldeutsche Fahrradhersteller Mifa ist erneut zahlungsunfähig. Ein entsprechender Antrag sei beim Amtsgericht Halle eingereicht worden, bestätigte ein Behördensprecher. Medien zufolge hat die Geschäftsleitung einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Dabei wird kein Insolvenzverwalter gerufen, sondern ein Sachverwalter übernimmt die Arbeit. Bei Mifa in Sangerhausen arbeiten gut 500 Beschäftigte.

Laut "Mitteldeutscher Zeitung" soll zudem Geschäftsführer Heinrich von Nathusius zurückgetreten sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Grund für den Schritt sollen unterschiedliche Auffassungen zwischen ihm und den Banken über den Sanierungskurs gewesen sein.

Mehr zum Thema 09.06.16 Neues Werk am der A38 Mifa kämpft gegen Billig-Konkurrenz

Erst im Dezember waren neue Schwierigkeiten im Unternehmen bekannt geworden. Konzernchef von Nathusius hatte damals gesagt, dass ein Sanierungsgutachten angefertigt werde. Die "Mitteldeutschen Fahrradwerke" (Mifa) hatten erst im September 2014 Insolvenz anmelden müssen, weil der vorgesehene Einstieg des indischen Fahrradherstellers Hero gescheitert war. Wenige Monate später übernahm der Unternehmer Heinrich von Nathusius die Firma.

Die "Mitteldeutscher Zeitung" hatte Ende vergangenen Jahres berichtet, dass nach Umsatzeinbußen die Gesellschafter bereits frisches Geld in Millionenhöhe in das Unternehmen stecken mussten. Allerdings hatte von Nathusius erklärt, dass der Betrieb damit für die nächsten drei Jahre finanziert sei. Mifa produziert jährlich rund 400.000 Räder. Erst kürzlich begann das Unternehmen mit der Produktion in einem neuen Werk in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt.

Quelle: n-tv.de