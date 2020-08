Die Red Hot Chili Peppers trauern um ihren ehemaligen Gitaristen. Jack Sherman wurde 64 Jahre alt. Eine Todesursache nannte die Band nicht. Shermann spielte Gitarre beim ersten Album der Band. "Jack hat auf unserem Debütalbum sowie auf unserer ersten Tour durch die USA gespielt. Er war ein einzigartiger Typ und wir danken ihm für alle guten und schlechten Zeiten und alles, was dazwischen liegt", postete die Band bei Instagram.

Shermann hatte zuvor den Platz des Gitarristen Hillel Slovak auf dem beim Debütalbum Anfang der 80er Jahre eingenommen. Auch am Nachfolger "Freaky Styley" arbeitete er mit. Dann aber wurde er noch vor dem Erscheinen der Platte wieder durch Slovak ersetzt, der 1988 verstarb. Sherman soll anschließend noch an weiteren Veröffentlichungen der Red Hot Chili Peppers beteiligt gewesen sein.

Als die Band 2012 in die ruhmreiche Hall of Fame des Rock and Roll aufgenommen wurde, war Sherman nicht eingeschlossen. Er sagte damals dem Magazin "Billboard", er fühle sich "entehrt".