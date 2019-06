Die Straßen werden voller, die Autos breiter, höher und vor allem werden es immer mehr. Im Berliner Verkehr tobt täglich ein brutaler Kampf, in dem Fahrradfahrer und Fußgänger oft das Nachsehen haben. Aber ist Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Städten wirklich so ein raues Pflaster mit hohem Aggressionslevel oder sind die Berliner einfach nur ein bisschen ruppig?

In der neuen Folge von Ditt & Datt & Dittrich spricht Verena Dittrich über die Kampfzone Straße: Über SUV-Fahrer/innen, die in ihrem gepanzerten Selbst gern so tun, als gehöre ihnen die Straße; über Fußgänger an Zebrastreifen, für die nicht mehr angehalten wird und über die geniale Idee eines Fahrradfahrers, wie man sich von dem Wahnsinn auf Berlins Straßen nicht unterkriegen lässt.

Alle Folgen von "Ditt & Datt & Dittrich" finden Sie in der n-tv App, bei Audio Now, Deezer, iTunes, Soundcloud und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden. Nehmen Sie die URL und fügen Sie "Ditt & Datt & Dittrich" einfach zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Feed-URL: www.n-tv.de/mediathek/audio/podcast/ditt_datt_dittrich/rss