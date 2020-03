"Ja zu Corona", erklärt ARD-Satiriker Schlecky Silberstein. Ironisch erklärt er, wie "gerecht" das Virus sei. Denn es gefährde vor allem Alte und Menschen in Wohlstandsnationen. Nicht nur der Video-Clip, auch die Reaktionen im Netz darauf erinnern stark an die "Umweltsau"-Affäre.

ARD, Satire, Senioren? War da nicht mal was? Entweder ist die Aufregung und die Entschuldigung des Senderchefs für die WDR-Umweltsau-Satire beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon wieder vergessen oder die ARD-Comedy-Truppe Bohemian Browser Ballett hat diese Provokation ganz bewusst kalkuliert. In einem Video gibt Schlecky Silberstein, der Kopf des Online-Formats, nicht nur die ironische Parole aus: "Ja zu Corona, denn mit diesem Virus heilt sich der Planet praktisch selbst." Weiter heißt es: "Interessant hier, wie fair dieses Virus ist: Es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen die Infektion nahezu mühelos." Das sei nur gerecht. Denn: "Immerhin hat die Generation 65+plus diesen Planeten in den letzten 50 Jahren voll an die Wand gefahren."

Ebenfalls, so Silberstein ironisch, sei es fair, dass Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einem besonders hohen Risiko ausgesetzt seien, das diese Probleme vor allem in Wohlstandsnationen zu finden seien - vor allem in den USA. Auch dem Schaden für die Wirtschaft - der wie es in dem Video heißt den "Turbokapitalismus" - kann Satiriker Silberstein nur Positives abwenden. Schließlich gipfelt das Werk in der Feststellung, dass es ja sowieso zu viele Menschen gebe. Die Epidemie sei daher ein "insgesamt ein schöner und sinnvoller Reflex der Natur".

Die empörten Reaktionen auf das auf Twitter geteilte Video lassen natürlich nicht auf sich warten. Als "menschenverachtende Scheiße", "Hetze" oder gar "Faschismus" bezeichnen wütende Nutzer den Clip. Mehrere hundert Kommentare haben sich bereits angesammelt. Eine offizielle Stellungnahme der ARD gibt es dagegen bisher nicht.